Ministerstvo zdravotníctva stále nepripravilo štandardizované zmluvy pre nemocnice, upozorňuje LOZ

Predseda lekárskeho združenia zhodnotil, že 3,4 miliardy eur ide do nemocníc cez nespravodlivý systém rôznych zmlúv.
Anna Kopčanová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peter Visolajský
Peter Visolajský, predseda LOZ. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Slovensko Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Podpisovanie štandardizovaných zmlúv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami sa ešte nezačalo. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky ich text po pripomienkovaní prvého návrhu zmluvy Lekárskym odborovým združením (LOZ) doposiaľ nepripravilo. V piatok o tom informoval predseda LOZPeter Visolajský na tlačovej konferencii.

Nespravodlivý systém

Predseda lekárskeho združenia zhodnotil, že 3,4 miliardy eur ide do nemocníc cez nespravodlivý systém rôznych zmlúv. „Nemocnice a poisťovne každý rok uzatvárajú zmluvy, cez ktoré tečú tieto peniaze do nemocníc a tento systém je veľmi neprehľadný, neporovnateľný, netransparentný a máme za to, že je takto umelo vytvorený, aby prinášal obrovské zisky finančným skupinám, ktoré vlastnia súkromné nemocnice a zdravotné poisťovne a tento neprehľadný systém je na úkor štátnych nemocníc, štátu a našich pacientov,“ vysvetlil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zadlženie nemocníc štátu je v súčasnosti na základe slov šéfa LOZ vo výške viac ako jednej miliardy eur.„Budeme ho musieť zaplatiť my, daňoví poplatníci, možno v ďalšej konsolidácii, alebo aj touto konsolidáciou a platíme ho z našich daní. Ten dlh sa výrazne predražuje a narastá každým dňom,“ upozornil.

Visolajský sa vo svojich tvrdeniach odvolal na zistenia troch inštitúcií. Sú nimi Ministerstvo financií (MF) Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dohoda o sociálnom zmieri v zdravotníctve

Za východisko z danej situácie dané združenie považuje štandardizované texty zmlúv medzi nemocnicami a poisťovňami. Lekári ho žiadali v roku 2024 a vláda Slovenskej republiky v dôsledku toho s LOZ uzavrela písomnú Dohodu o sociálnom zmieri v zdravotníctve.

Na základe nej vláda a Národná rada Slovenskej republiky prijali zmenu zákona, ktorý nemocniciam a všetkým zdravotným poisťovniam určila povinnosť podpisovať výhradne štandardizované zmluvy. „Máme tu aj riešenie, ktoré sme svojimi výpoveďami dotiahli takmer k realizácii,“ zhodnotil predseda nemocničných lekárov.

Text zmluvy má na základe dohody pripraviť rezort zdravotníctva v spolupráci s MF a LOZ. „Takéto zmluvy by mali byť podpisované už tento rok,“ upozornil Visolajský.

MZ ich však po pripomienkovaní prvého návrhu uvedených zmlúv Lekárskym odborovým združením doposiaľ nepripravilo, napriek opakovaným stretnutiam lekárov s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom (Hlas-SD) ohľadom danej veci. LOZ vyzýva preto rezort financií, aby pomohol uvedené zmluvy vytvoriť.

Text zmlúv mal byť hotový vlani v septembri. No prvý návrh dané združenie dostalo 17. októbra minulého roku. „Promptne sme reagovali, aj keď je to obrovská práca, zasadli naše tímy a my sme prvé pripomienkovania k týmto textom odoslali ministerstvu zdravotníctva naspäť už šiesteho januára,“ povedal Visolajský s tým, že LOZ očakávalo rovnako rýchlu reakciu od MZ a MF.

Predseda LOZ uzavrel, že prosí aj verejnosť a médiá, aby sa zaujímali o tento problém. Vyzýva aj vládu, aby sa informovala, v akom stave je daná povinnosť rezortu zdravotníctva. Vrátane toho žiada aj predsedu vlády SR, aby urgoval ministra, nech nemocnice môžu podpisovať zmluvy tento rok.

Viac k osobe: Kamil ŠaškoPeter Visolajský
Firmy a inštitúcie: LOZ Lekárske odborové združenieMF Ministerstvo financií SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNajvyšší kontrolný úrad SRNárodná rada SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Okruhy tém: Minister zdravotníctva Nemocnice predseda LOZ Zdravotné poisťovne Zmluvy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk