Ministerstvo zdravotníctva stále nepripravilo štandardizované zmluvy pre nemocnice, upozorňuje LOZ

Podpisovanie štandardizovaných zmlúv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami sa ešte nezačalo. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky ich text po pripomienkovaní prvého návrhu zmluvy Lekárskym odborovým združením (LOZ) doposiaľ nepripravilo. V piatok o tom informoval predseda LOZPeter Visolajský na tlačovej konferencii.
Nespravodlivý systém
Predseda lekárskeho združenia zhodnotil, že 3,4 miliardy eur ide do nemocníc cez nespravodlivý systém rôznych zmlúv. „Nemocnice a poisťovne každý rok uzatvárajú zmluvy, cez ktoré tečú tieto peniaze do nemocníc a tento systém je veľmi neprehľadný, neporovnateľný, netransparentný a máme za to, že je takto umelo vytvorený, aby prinášal obrovské zisky finančným skupinám, ktoré vlastnia súkromné nemocnice a zdravotné poisťovne a tento neprehľadný systém je na úkor štátnych nemocníc, štátu a našich pacientov,“ vysvetlil.
Zadlženie nemocníc štátu je v súčasnosti na základe slov šéfa LOZ vo výške viac ako jednej miliardy eur.„Budeme ho musieť zaplatiť my, daňoví poplatníci, možno v ďalšej konsolidácii, alebo aj touto konsolidáciou a platíme ho z našich daní. Ten dlh sa výrazne predražuje a narastá každým dňom,“ upozornil.
Visolajský sa vo svojich tvrdeniach odvolal na zistenia troch inštitúcií. Sú nimi Ministerstvo financií (MF) Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Dohoda o sociálnom zmieri v zdravotníctve
Za východisko z danej situácie dané združenie považuje štandardizované texty zmlúv medzi nemocnicami a poisťovňami. Lekári ho žiadali v roku 2024 a vláda Slovenskej republiky v dôsledku toho s LOZ uzavrela písomnú Dohodu o sociálnom zmieri v zdravotníctve.
Na základe nej vláda a Národná rada Slovenskej republiky prijali zmenu zákona, ktorý nemocniciam a všetkým zdravotným poisťovniam určila povinnosť podpisovať výhradne štandardizované zmluvy. „Máme tu aj riešenie, ktoré sme svojimi výpoveďami dotiahli takmer k realizácii,“ zhodnotil predseda nemocničných lekárov.
Text zmluvy má na základe dohody pripraviť rezort zdravotníctva v spolupráci s MF a LOZ. „Takéto zmluvy by mali byť podpisované už tento rok,“ upozornil Visolajský.
MZ ich však po pripomienkovaní prvého návrhu uvedených zmlúv Lekárskym odborovým združením doposiaľ nepripravilo, napriek opakovaným stretnutiam lekárov s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom (Hlas-SD) ohľadom danej veci. LOZ vyzýva preto rezort financií, aby pomohol uvedené zmluvy vytvoriť.
Text zmlúv mal byť hotový vlani v septembri. No prvý návrh dané združenie dostalo 17. októbra minulého roku. „Promptne sme reagovali, aj keď je to obrovská práca, zasadli naše tímy a my sme prvé pripomienkovania k týmto textom odoslali ministerstvu zdravotníctva naspäť už šiesteho januára,“ povedal Visolajský s tým, že LOZ očakávalo rovnako rýchlu reakciu od MZ a MF.
Predseda LOZ uzavrel, že prosí aj verejnosť a médiá, aby sa zaujímali o tento problém. Vyzýva aj vládu, aby sa informovala, v akom stave je daná povinnosť rezortu zdravotníctva. Vrátane toho žiada aj predsedu vlády SR, aby urgoval ministra, nech nemocnice môžu podpisovať zmluvy tento rok.