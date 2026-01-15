Šaškovo ministerstvo odmieta vyjadrenia opozície, k rušeniu liekových úľav pre zraniteľné skupiny neexistuje žiaden zámer

Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo na vyjadrenia opozičných predstaviteľov týkajúce sa možného rušenia limitu spoluúčasti na lieky pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Podľa rezortu ide o nepresné informácie a v súčasnosti neexistuje žiadna legislatívna iniciatíva, ktorá by mala takýto zámer.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že návrh programovej vyhlášky na rok 2026, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, neobsahuje žiadne opatrenia smerujúce k zrušeniu týchto benefitov.
Úspory prevádzkového charakteru
Podľa stanoviska rezortu sa v návrhu spomínajú úspory technického a prevádzkového charakteru, ktoré podľa neho nebudú mať negatívny vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Výška úspor vychádza z údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ich realizácia má závisieť od ďalších rokovaní so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom financií SR.
„Po zmätočných vyjadreniach opozičných predstaviteľov Ministerstvo zdravotníctva SR dôrazne dementuje akékoľvek vyjadrenia o rušení sociálnych benefitov pre zraniteľné skupiny obyvateľstva v oblasti úhrad liekov. Neexistuje k tomu žiadny legislatívny zámer a neuvažuje o tom ani návrh programovej vyhlášky na rok 2026, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Úspory, ktoré sú špecifikované v návrhu programovej vyhlášky sú výlučne prevádzkového a technického charakteru a nemajú žiadny negatívny vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.
Ministerstvo zároveň dodáva, že všetky doterajšie úspory, ktoré sa podarilo dosiahnuť od nástupu ministraKamila Šaška, boli výsledkom optimalizácie finančných tokov, a nie redukciou zdravotných služieb.
Zmeny v doplatkoch na lieky
„Všetky úspory, ktoré minister zdravotníctvaKamil Šaško od svojho nástupu dosiahol, boli výsledkom optimalizácie finančných tokov a nie na úkor dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ uvádza ďalej ministerstvo. K definitívnej podobe programovej vyhlášky sa rezort vyjadrí po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a po zapracovaní prijatých pripomienok.
„Je smutné, že opozícia sa venuje výlučne dohadom a nie vecnej diskusii k financovaniu zdravotnej starostlivosti v roku 2026, čo je originálnym poslaním programovej vyhlášky,“ dodáva ministerstvo v závere svojho stanoviska.
Opozičné Progresívne Slovensko v stredu upozornilo na plánované zmeny v oblasti doplatkov na lieky, ktoré sú súčasťou návrhu rozpočtovej vyhlášky pripraveného ministrom zdravotníctva.
Strana vyjadrila obavy, že zníženie ochranného limitu by mohlo viesť k výraznému nárastu výdavkov na lieky pre seniorov, zdravotne znevýhodnených ľudí či deti. Podľa ich vyjadrení by doplatky mohli stúpnuť až o desiatky či stovky eur, čo označili za neprijateľné. Návrh v tejto podobe preto kritizovali.