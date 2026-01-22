Vláda nesmie siahnuť na ochranný limit doplatkov za lieky, varujú Demokrati. Najviac by trpeli starší a vážne chorí pacienti - VIDEO

Mimoparlamentná politická strana Demokrati odmieta snahy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikyKamila Šaška (Hlas-SD) a Vlády SR meniť systém ochranných limitov doplatkov za lieky tak, aby ľudia platili v lekárňach viac. Pripravuje tiež návrh rozšírenia limitu spoluúčasti aj na poplatky u lekára. Uviedla to vo štvrtok na svojej tlačovej besede.
Šaškovo ministerstvo odmieta vyjadrenia opozície, k rušeniu liekových úľav pre zraniteľné skupiny neexistuje žiaden zámer
Obmedzenie limitu doplatku za lieky na recept podľa uvedenej strany zaťaží vážne chorých a starých pacientov a zhorší im dostupnosť liekov. „Zníženie limitu spoluúčasti by pre mnohých znamenalo zvýšenie doplatkov za lieky v desiatkach až stovkách eur pre sociálne slabších, dôchodcov, ZŤP, ťažko chorých ľudí s viacerými diagnózami, a to je absolútne neprípustné,“ povedal generálny sekretár strany Peter Markovič.
Dostupnosť kriticky nedostupných liekov sa má zvýšiť, v prípade ich nevyzdvihnutia sa vrátia späť do obehu
Na základe slov experta strany pre zdravotníctvo Viliama Novotného by súčasná vláda mala lepšie hospodáriť v zdravotníctve, prestať plytvať v štátnych nemocniciach a verejnom zdravotnom poistení, aby mala peniaze na inovatívne lieky aj na limity spoluúčasti. Strana zároveň pripravuje návrh rozšírenia limitu spoluúčasti aj na poplatky u lekára, čo považuje za jedinú možnosť, ako dostať ich svojvoľné vyberanie pod kontrolu zdravotných poisťovní.