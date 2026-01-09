Žilinka podáva 32 správnych žalôb pre záchrankový tender. Ozrejmil, že Šaško nevyhovel jeho protestom

Generálny prokurátor už v novembri minulého roka informoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nevyhovel protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku vo veci záchrankového tendra, ten podáva správne žaloby.

Ako ozrejmil Žilinka na sociálnej sieti, šéf rezortu zdravotníctva 5. januára 2026 nevyhovel protestom, ktoré generálny prokurátor podal proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva SR z 8. októbra 2025, a ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Žilinka dodal, že „minister zdravotníctva Slovenskej republiky v konaní o protestoch neodstránil zásadné porušenia zákona majúce charakter reťazenia nezákonnosti, ktorými Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania„. Generálny prokurátor preto na Správny súd v Bratislave podáva 32 správnych žalôb.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Generálny prokurátor už v novembri minulého roka informoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne. Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutí ministerstva zdravotníctva v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a dospela k záveru, že ministerstvo konalo v rozpore so zákonom, keď po tom, ako mu bola 11. augusta doručená Správa Operačného strediska tiesňového volania ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo Operačnému stredisku. Operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a rezort zdravotníctva 8. októbra zastavil konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS.

Viac k osobe: Kamil ŠaškoMaroš Žilinka
Firmy a inštitúcie: GP Generálna prokuratúra SRHlas-SDMZ SR Ministerstvo zdravotníctva SRSprávny súd v Bratislave
Okruhy tém: Generálny prokurátor SR Minister zdravotníctva SR záchrankový tender

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk