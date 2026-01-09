Žilinka podáva 32 správnych žalôb pre záchrankový tender. Ozrejmil, že Šaško nevyhovel jeho protestom

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nevyhovel protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku vo veci záchrankového tendra, ten podáva správne žaloby.
Ako ozrejmil Žilinka na sociálnej sieti, šéf rezortu zdravotníctva 5. januára 2026 nevyhovel protestom, ktoré generálny prokurátor podal proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva SR z 8. októbra 2025, a ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Šaško neplánuje odstúpiť a trvá na zákonnosti zrušenia tendra na záchranky, pripravuje rokovanie s prokuratúrou
Žilinka dodal, že „minister zdravotníctva Slovenskej republiky v konaní o protestoch neodstránil zásadné porušenia zákona majúce charakter reťazenia nezákonnosti, ktorými Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania„. Generálny prokurátor preto na Správny súd v Bratislave podáva 32 správnych žalôb.
Generálny prokurátor už v novembri minulého roka informoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne. Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutí ministerstva zdravotníctva v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a dospela k záveru, že ministerstvo konalo v rozpore so zákonom, keď po tom, ako mu bola 11. augusta doručená Správa Operačného strediska tiesňového volania ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo Operačnému stredisku. Operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a rezort zdravotníctva 8. októbra zastavil konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS.