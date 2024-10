Prečo štyridsiatnici menia kĺby? Šokujúci trend, ktorý ortopédi nečakali

Znepokojujúca realita sa mení na nový trend – bolesti kĺbov, ktoré kedysi trápili iba seniorov, dnes čoraz viac postihujú mladších ľudí, najmä štyridsiatnikov. V dôsledku toho je ortopedické oddelenie plné pacientov, ktorí by za normálnych okolností ešte nemali premýšľať o výmene kĺbov. Ale európske štúdie ukazujú, že každý desiaty človek vo veku medzi 40 až 50 rokom má príznaky osteoartrózy. Prečo dochádza k takejto degradácii kĺbovej chrupavky u mladých ľudí a čo môžeme urobiť, aby sme tomu predišli?

Degenerácia kĺbov, známa ako osteoartróza, sa stáva vážnym problémom pre stále mladšiu generáciu. Zatiaľ čo kedysi boli typickými pacientmi ortopédov seniori, dnes sa to mení. Za posledné roky ortopédi zaznamenali nárast mladších pacientov s pokročilou osteoartrózou, najmä v oblasti bedrových a kolenných kĺbov. „Dôvodom je kombinácia viacerých faktorov – genetika, ale i nesprávna životospráva, nedostatok pohybu, no aj nadmerné zaťaženie, okrem iného napríklad nadváha,“ vysvetľuje MUDr. Jozef Vojtaššák, PhD., ortopéd s dlhoročnou praxou. Podľa štúdií zverejnených Európskou ligou proti reumatizmu (EULAR) sa počet mladších pacientov trpiacich osteoartrózou za posledných desať rokov zvýšil o viac ako 30 %. Tieto alarmujúce čísla upozorňujú na to, že problém, ktorý sa kedysi pripisoval veku, teraz postihuje ľudí v strednom veku, ktorí vedú neaktívny alebo naopak extrémne aktívny životný štýl. Ďalšie európske štúdie ukazujú, že každý desiaty človek vo veku medzi 40 až 50 rokom má príznaky tohto ochorenia.

Kto patrí do rizikovej skupiny?

Rizikovou skupinou sú nielen ľudia, ktorí trávia veľa času za stolom alebo v kancelárii, ale aj tí, ktorí sa venujú jednostranným alebo nadmerným športovým aktivitám. Ortopédi zdôrazňujú, že najčastejšie vo svojich ambulanciách vidia pacientov, ktorí buď preťažujú svoje kĺby nesprávnou technikou pri športe, alebo naopak ľudí, ktorí majú sedavý spôsob života. „V oboch prípadoch sa kĺby opotrebovávajú nadmerne a bez dostatočnej regenerácie,“ dopĺňa MUDr. Vojtaššák. Dôležitým rizikovým faktorom je aj nadváha. Každý kilogram navyše predstavuje pre kĺby ďalšiu záťaž. Bedrové a kolenné kĺby sú najviac postihnuté, pretože nesú váhu celého tela. Preto je udržiavanie primeranej hmotnosti a pravidelné, no šetrné cvičenie kľúčové pre zdravie kĺbov.

Príznaky, ktoré netreba ignorovať

Ak sa začínate pravidelne stretávať s bolesťou kĺbov večer po dni v práci, rannou stuhnutosťou, opuchmi alebo pocitom pichania v kĺboch, je čas navštíviť lekára. „Ak sa tieto príznaky ignorujú, môžu viesť k závažnej degenerácii kĺbov, čo môže vyžadovať chirurgický zásah,“ upozorňuje MUDr. Jozef Koloň, primár Špecializovanej nemocnice FBLR vo VITALITA v Lehniciach. V pokročilom štádiu osteoartrózy je často jediným riešením operácia – výmena bedrového alebo kolenného kĺbu.

Operácia je len začiatok, bez rehabilitácie je úspech na uzdravenie nulový

Chirurgická výmena kĺbu je dnes už pomerne bežný zákrok. Transplantácia endoprotézy je približne hodinový zákrok, dnes už celkom bežná vec, robí sa na ortopedickom oddelení, alebo ak ide o úrazy, na traumatologickom oddelení. Následne je mimoriadne dôležitá správna rehabilitácia. Ak nenastali žiadne komplikácie a pacient je v dobrom stave, je bežné, že pacienta vzpriamia hneď po operácii a aj zaťažovanie končatiny môže začať hneď po zákroku. Toto sa deje ešte na oddelení. Tam pacienta naučia aj to, ako si správne sadnúť a ľahnúť. Po troch až piatich dňoch je prepustený z nemocnice do domácej liečby. No dôležitá je správna a intenzívna rehabilitácia, ktorá nasleduje po operácii. „Pacient môže byť postavený na nohy už v priebehu niekoľkých hodín po operácii, no kľúčom k jeho návratu do plnohodnotného života je správne cvičenie a dlhodobá starostlivosť o kĺby,“ vysvetľuje MUDr. Koloň. V rehabilitácii sa treba v prvom rade zamerať na posilnenie stabilizátorov panvy a bedrových kĺbov, zlepšenie stability a celkovej kondície a na nácvik správneho stereotypu chôdze. Najväčšiu časť rehabilitácie by mal tvoriť liečebný telocvik, ktorý je možné podľa potreby dopĺňať napríklad o magnetoterapiu, ktorá napomáha urýchleniu hojenia kostných štruktúr. Rehabilitácia sa dnes neobmedzuje len na tradičné cvičenia. Do popredia sa dostávajú moderné technológie, ako je robotická rehabilitácia, ktorá pomáha pacientom rýchlejšie sa zotaviť. „Robotické zariadenia, ako napríklad Lokomat PRO, umožňujú presné a opakované pohyby, ktoré podporujú obnovu pohybových schopností a zlepšujú koordináciu,“ vysvetľuje Bc. Anita Hrdlovics, hlavná fyzioterapeutka neurorehabilitačného zariadenia Levita v Lehniciach.

Moderné technológie, budúcnosť v liečbe kĺbov

Robotická rehabilitácia nie je len budúcnosťou, ale už aj prítomnosťou v mnohých rehabilitačných zariadeniach. Tieto technológie umožňujú pacientom vykonávať pohyby, ktoré by boli bez asistencie náročné alebo nemožné. „Vďaka presnosti robotov môžeme dosiahnuť výrazne lepšie výsledky v kratšom čase. Pacienti s náhradou kĺbov dokážu s týmito technológiami dosiahnuť oveľa lepšiu stabilitu a návrat k bežným aktivitám,“ dodáva Hrdlovics. Je však dôležité zdôrazniť, že technológia sama o sebe nestačí. „Aj keď robotické zariadenia sú úžasným pomocníkom, ich úspech závisí od skúseného fyzioterapeuta, ktorý terapiu riadi a prispôsobuje individuálnym potrebám pacienta,“ zdôrazňuje Hrdlovics. Kombinácia ľudského faktora a modernej technológie je tak najúčinnejším spôsobom, ako pacientov vrátiť späť do aktívneho života.

Prevencia je dôležitá. Čo zaberá?

Aj keď sa osteoartróze nedá vždy predísť, zdravý životný štýl je prvým krokom k ochrane kĺbov. „Pre zdravie kĺbov je kľúčová vyvážená strava bohatá na živiny, ktoré podporujú tvorbu a regeneráciu chrupavky,“ vysvetľuje výživová poradkyňa Jana Doležalová z Nutriadapt v Bratislave. „Odporúčam pravidelne konzumovať potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ako sú losos, makrela a vlašské orechy, ktoré majú protizápalový účinok a pomáhajú zmierňovať bolesti kĺbov. Selén získate vďaka obilninám, vajciam, celozrnným potravinám, kolagén je zase základnou stavebnou látkou chrupaviek a kostí, jeho dostatok je pre zdravé kĺby smerodajný. Nájdete ho napríklad v huspenine či hovädzom vývare. Veľmi dôležitý je aj vápnik, ktorý posilňuje kosti, a je ho dostatok v mliečnych výrobkoch, listovej zelenine či tofu. Nesmieme zabudnúť na dostatočný pitný režim – hydratácia je kľúčová pre správne fungovanie kĺbov, pretože znižuje trenie a opotrebenie chrupaviek,“ uzatvára výživová poradkyňa.