Paliatívna starostlivosť bude dostupnejšia. Dolinkovej ministerstvo vyhlásilo výzvu na nové oddelenia a lôžka v nemocniciach

Paliatívna liečba by mala byť dostupnejšia. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu zameranú na rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je 4 994 234 eur bez DPH.

Výzva je určená pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených v aktuálnom zozname kategorizovaných nemocníc. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 9. septembra 2024.

Zrekonštruujú existujúce lôžka

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zdôraznila dôvod tejto iniciatívy: „Na rezorte zdravotníctva si uvedomujeme, že starnutie populácie prináša so sebou aj mnohé zdravotné komplikácie a často odkázanosť človeka na pomoc iných. Aj preto prinášame výzvu na podporu paliatívnej starostlivosti, aby sme týmto skupinám pomohli.“

Cieľom výzvy je vytvoriť paliatívne oddelenia a paliatívne lôžka v nemocniciach rekonštrukciou existujúcich lôžok, ktoré sa uvoľnia po reorganizácii siete nemocníc.

Výzva prináša viaceré zmeny

Opakovaná výzva prináša oproti predchádzajúcej viaceré zmeny. Žiadosti môžu podávať ústavné zdravotnícke zariadenia II. až V. úrovne do 31. októbra 2024 alebo do vyčerpania alokácie.

Druhou zmenou je, že žiadatelia sa musia pred podaním žiadosti prihlásiť do informačného systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ISPO) a zaevidovať svoju žiadosť, ktorú následne odošlú na ministerstvo. Novinkou je forma systému FIFO (first in first out) – žiadosti sa vyhodnocovať v poradí, v akom prišli.