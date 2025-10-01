Nerovnosti vo financovaní nemocníc majú historický pôvod, VšZP ich chce odstrániť do roku 2027

Dokument stanovuje kroky na postupné vyrovnanie rozdielov do konca roka 2027.
Všeobecná zdravotná poisťovňa deklaruje, že pri financovaní nemocníc postupuje transparentne a jej cieľom je odstrániť dlhodobo pretrvávajúce nerovnosti. Vychádza pritom z Memoranda o spravodlivom financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podpísala v júni spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a ďalšími aktérmi. Dokument stanovuje kroky na postupné vyrovnanie rozdielov do konca roka 2027.

Historické dôvody rozdielov

Riaditeľ poisťovne Matúš Jurových pripomína, že rozdiely vo financovaní nie sú výsledkom súčasných rozhodnutí, ale dôsledkom viac ako dvadsaťročného vývoja. „Súčasné rozdiely vo financovaní jednotlivých poskytovateľov sú výsledkom dlhoročného historického vývoja a zmluvných vzťahov, ktoré vznikali v priebehu viac ako 20 rokov. Tieto disproporcie nie sú dôsledkom aktuálnych rozhodnutí VšZP, ale komplexného súboru faktorov vrátane valorizácií, regionálnych špecifík a rozdielnej štruktúry pacientov,“ uviedol Jurových.

Analýza Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdila, že rozdiely v platbách sú prevažne historického charakteru a rokmi sa prehlbovali. Vznikali najmä v dôsledku valorizácií miezd rozdeľovaných podľa počtu zamestnancov, regionálnych nerovností v zastúpení poisťovní, rozdielnej štruktúry poskytovanej starostlivosti či dlhodobých zmluvných vzťahov, ktoré sa prenášali z roka na rok.

Cieľom je systematické riešenie

Podľa členky predstavenstva poisťovne Denisy Slivkovej je cieľom systematické riešenie týchto disproporcií. „VšZP ako zodpovedný správca verejných zdrojov sa aktívne hlási k systematickému riešeniu týchto nerovností. Práve preto sme jedným z iniciátorov a signatárov Memoranda o spravodlivom financovaní, ktoré jasne stanovuje harmonogram postupného odstraňovania týchto rozdielov do konca roka 2027,“ uviedla.

Medzi hlavné kroky, ktoré poisťovňa plánuje, patrí postupná implementácia jednotných pravidiel pre poskytovateľov rovnakej úrovne, zvýšenie podielu platieb cez systém DRG na najmenej 40 percent do roku 2027, prepočítavanie paušálnych platieb podľa reálnej produkcie nemocníc a transparentné nastavenie zmluvných vzťahov na objektívnych kritériách.

Prioritou zostáva dostupná starostlivosť

„Naším cieľom nie je udržiavať status quo, ale aktívne prispievať k modernizácii a spravodlivému nastaveniu financovania zdravotníctva. Memorandum predstavuje jasnú cestu, ako dosiahnuť systém, v ktorom budú všetci poskytovatelia odmeňovaní spravodlivo podľa poskytnutej starostlivosti, nie podľa historických privilégií,“ zdôraznil Jurových.

Poisťovňa zároveň pripomína, že jej prioritou zostáva zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre takmer tri milióny poistencov vo všetkých regiónoch Slovenska.

