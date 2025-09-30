Národný ústav detských chorôb otvoril prvé centrum robotickej chirurgie pre deti na Slovensku - FOTO

V Národnom ústave detských chorôb začali operovať detských pacientov pomocou robotickej asistencie. Slávnostné otvorenie prvého Centra robotickej chirurgie pre deti na Slovensku sa uskutočnilo za účasti podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, ministra zdravotníctva Kamila Šaška a riaditeľa ústavu Petra Bartoňa. Bratislavské pracovisko sa tak stalo druhým v strednej Európe a zaradilo sa medzi päť špecializovaných pracovísk v Európskej únii, ktoré využívajú robotickú technológiu v pediatrickej chirurgii.
Nové priestory
„Otvorenie nových priestorov a zavedenie robotickej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb je jasným dôkazom, že Plán obnovy prináša konkrétne a viditeľné výsledky. Ide o historickú investíciu do nášho zdravotníctva, ktorá zásadne zlepší podmienky pre pacientov aj zdravotníkov a zároveň posunie Slovensko medzi moderné európske krajiny v oblasti pediatrickej medicíny,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.
Minister zdravotníctva označil nový systém za významný krok v prospech pacientov aj zdravotníkov. „Otvorenie robotického centra je nielen významným medicínskym úspechom, ale predovšetkým obrovským krokom pre malých pacientov. Veľká vďaka patrí lekárom a operačným tímom, ktorí využívajú moderné technológie pre našich detských pacientov,“ vyhlásil minister Kamil Šaško.
Prví pacienti
Roboticky asistovanú miniinvazívnu operáciu v Bratislave už podstúpili prví pacienti. „Som veľmi rád, že sa nám po dlhých mesiacoch náročných príprav a školení špecialistov podarilo úspešne operovať prvých detských pacientov. Všetky operácie dopadli veľmi dobre a spätná väzba od rodičov operovaných pacientov, ktorí ocenili najmä vyžarovanie pokoja a vysokú profesionalitu našich špecialistov, je pre nás veľkým povzbudením aj záväzkom do budúcnosti. Do konca roka plánujeme týmto spôsobom operovať približne tridsať detí,“ uviedol riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
Ako dodal, roboticky môžu operovať všetkých pacientov, ktorých doteraz operovali laparoskopicky. Limity sa odvíjajú najmä od diagnózy a hmotnosti dieťaťa – štandardne ide o hmotnosť nad pätnásť kilogramov.
Nové možnosti a benefity
Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie. Centrum robotickej chirurgie podľa vedenia ústavu prináša významné zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nový systém znásobuje výhody laparoskopie, najmä vďaka vyššej presnosti, nižšiemu zásahu do tkanív a rýchlejšiemu zotaveniu pacientov.
„Robotická chirurgia nám otvára nové možnosti a prináša mnohé benefity pre pacientov aj personál. Napríklad trojrozmerné zobrazenie operačného poľa s desaťnásobným zväčšením umožňuje operatérovi vidieť detaily, ktoré predtým neboli zachytiteľné. Inštrumenty s kĺbmi sú výrazne pohyblivejšie ako klasické laparoskopické nástroje, čo zvyšuje efektivitu, znižuje čas zákroku a vedie k minimálnym stratám krvi,“ priblížil výhody technológie námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Igor Béder.
Podľa jeho slov mali všetci doteraz operovaní pacienti dobrý pooperačný priebeh. „Zaznamenali sme minimálne bolesti, menšie krvné straty, pacienti nepotrebovali analgetiká alebo len v obmedzenej miere. Na druhý deň po operácii boli prepustení do domácej starostlivosti,“ dodal Béder.
Skrátenie dĺžky zákrokov
Pri zavádzaní robotickej chirurgie bolo nutné štandardizovať operačné procesy a zaškoliť celý tím. Podľa Bédera to zvládli veľmi dobre.
„Každý člen tímu presne vie, čo má v daný moment urobiť. Už po šiestich operáciách sa nám podarilo výrazne skrátiť čas prípravy tak, že dosahujeme parametre klasickej laparoskopie. Konzolový chirurg zároveň získava rutinu, podobne ako vodič auta, ktorý časom prestane premýšľať nad koordináciou rúk a nôh. Aj preto očakávame, že dĺžku zákrokov sa nám podarí ešte viac skrátiť,“ doplnil Béder.
Medzi prvými pacientkami bola aj dvanásťročná Laurinka, ktorá podstúpila roboticky asistovanú operáciu žlčníka. Dievča s diagnostikovaným Praderov-Williho syndrómom bolo hospitalizované pre akútny záchvat počas sledovania na endokrinológii. Zákrok prebehol bez komplikácií, pričom zdravotnícky tím zabezpečil profesionálny prístup počas celého priebehu operácie.