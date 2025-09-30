Zdravotná starostlivosť musí byť prioritou celej vlády, rozpočet je podľa poskytovateľov stále nedostatočný - FOTO

Rokovanie s ministrom Šaškom sa nieslo aj v znamení požiadavky na zvyšovanie transparentnosti systému.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
AZZZ SR: Stretnutie s ministrom zdravotníctva SR
Sprava: Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Roman Karlubík, minister zdravotníctva SR Kamil Šaško a viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Zdravotníctvo si zaslúži status strategickej priority celej vlády, nielen ministra. Na spoločnom rokovaní s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom to uviedli členovia Zdravotníckej sekcie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Rozpočet je stále nedostatočný

Diskusia sa týkala návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 a súčasných výziev v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí patria k najväčším subjektom v tomto sektore, sa zhodli, že napriek plánovanému navýšeniu je rozpočet stále nedostatočný.

Podľa nich nezodpovedá reálnym potrebám sektora ani neumožňuje realizáciu nevyhnutných systémových zmien v dostatočnom rozsahu. Bez jasne definovaných dlhodobých cieľov a stabilného financovania bude podľa účastníkov stretnutia zvyšovanie kvality starostlivosti ťažko dosiahnuteľné.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Požiadavka na zvyšovanie transparentnosti systému

Veríme, že sa zdravotníctvo stane konečne jednou z hlavných vládnych priorít, keďže ide o oblasť, ktorá priamo ovplyvňuje zdravie a životy občanov a má dopad aj na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a celkovú kvalitu života. O čom sa málo hovorí je príspevok zdravotníctva k ekonomike – či už k tvorbe HDP, prostredníctvom investícií zvyšujúcich kapitálový základ ekonomiky, vyššej produktivite a zlepšovaniu pomerov prispievateľov k poberateľom a samozrejme aj zvyšovaním dlhšieho života v zdraví,“ uviedol Igor Pramuk, viceprezident AZZZ SR pre oblasť zdravotníctva.

Rokovanie sa nieslo aj v znamení požiadavky na zvyšovanie transparentnosti systému. Prítomní sa jednohlasne zhodli na potrebe zavedenia otvorených dát, ktoré by umožnili efektívnejší zber a spracovanie informácií. Takýto krok by podľa nich posilnil dôveru v zdravotnícky systém a umožnil lepšie rozhodovanie pri tvorbe politík.

