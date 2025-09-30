Zdravotná starostlivosť musí byť prioritou celej vlády, rozpočet je podľa poskytovateľov stále nedostatočný - FOTO

Zdravotníctvo si zaslúži status strategickej priority celej vlády, nielen ministra. Na spoločnom rokovaní s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom to uviedli členovia Zdravotníckej sekcie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.
Rozpočet je stále nedostatočný
Diskusia sa týkala návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 a súčasných výziev v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí patria k najväčším subjektom v tomto sektore, sa zhodli, že napriek plánovanému navýšeniu je rozpočet stále nedostatočný.
Podľa nich nezodpovedá reálnym potrebám sektora ani neumožňuje realizáciu nevyhnutných systémových zmien v dostatočnom rozsahu. Bez jasne definovaných dlhodobých cieľov a stabilného financovania bude podľa účastníkov stretnutia zvyšovanie kvality starostlivosti ťažko dosiahnuteľné.
Požiadavka na zvyšovanie transparentnosti systému
„Veríme, že sa zdravotníctvo stane konečne jednou z hlavných vládnych priorít, keďže ide o oblasť, ktorá priamo ovplyvňuje zdravie a životy občanov a má dopad aj na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a celkovú kvalitu života. O čom sa málo hovorí je príspevok zdravotníctva k ekonomike – či už k tvorbe HDP, prostredníctvom investícií zvyšujúcich kapitálový základ ekonomiky, vyššej produktivite a zlepšovaniu pomerov prispievateľov k poberateľom a samozrejme aj zvyšovaním dlhšieho života v zdraví,“ uviedol Igor Pramuk, viceprezident AZZZ SR pre oblasť zdravotníctva.
Rokovanie sa nieslo aj v znamení požiadavky na zvyšovanie transparentnosti systému. Prítomní sa jednohlasne zhodli na potrebe zavedenia otvorených dát, ktoré by umožnili efektívnejší zber a spracovanie informácií. Takýto krok by podľa nich posilnil dôveru v zdravotnícky systém a umožnil lepšie rozhodovanie pri tvorbe politík.