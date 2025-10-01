Riaditeľ martinskej univerzitnej nemocnice Durný končí, dočasne ju povedie námestník Mikler

Minister Šaško poďakoval Petrovi Durnému za jeho doterajšie pôsobenie.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
UNM
Univerzitná nemocnica Martin (UNM). Foto: SITA/Milo Fabian
Martin Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Martin

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice MartinPeter Durný v stredu požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška o uvoľnenie z funkcie. Minister jeho žiadosti vyhovel a dočasným vedením nemocnice poveril doterajšieho námestníka liečebno-preventívnej starostlivosti pre internistické disciplíny Jána Miklera. Ten povedie nemocnicu až do riadneho výberového konania v súlade so zákonom.

Minister Šaško poďakoval Petrovi Durnému za jeho doterajšie pôsobenie na čele nemocnice a poprial mu veľa úspechov v ďalšej profesionálnej kariére neurochirurga.

Chcem vyjadriť úprimnú vďaku za jeho prácu vo vedení nemocnice a zaželal som mu veľa úspechov v odbornej praxi, kde patrí medzi špičku vo svojom odbore,“ uviedol minister zdravotníctva.

Zároveň potvrdil, že výstavba novej nemocnice v Martine pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Projektový tím, ktorý je zodpovedný za realizáciu, zostáva nezmenený.

Viac k osobe: Kamil ŠaškoPeter Durný
Firmy a inštitúcie: UN Martin Univerzitná nemocnica Martin
Okruhy tém: Minister zdravotníctva SR riaditeľ nemocnice Výberové konanie na riaditeľa

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk