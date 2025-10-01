Riaditeľ martinskej univerzitnej nemocnice Durný končí, dočasne ju povedie námestník Mikler

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice MartinPeter Durný v stredu požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška o uvoľnenie z funkcie. Minister jeho žiadosti vyhovel a dočasným vedením nemocnice poveril doterajšieho námestníka liečebno-preventívnej starostlivosti pre internistické disciplíny Jána Miklera. Ten povedie nemocnicu až do riadneho výberového konania v súlade so zákonom.
Minister Šaško poďakoval Petrovi Durnému za jeho doterajšie pôsobenie na čele nemocnice a poprial mu veľa úspechov v ďalšej profesionálnej kariére neurochirurga.
„Chcem vyjadriť úprimnú vďaku za jeho prácu vo vedení nemocnice a zaželal som mu veľa úspechov v odbornej praxi, kde patrí medzi špičku vo svojom odbore,“ uviedol minister zdravotníctva.
Zároveň potvrdil, že výstavba novej nemocnice v Martine pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Projektový tím, ktorý je zodpovedný za realizáciu, zostáva nezmenený.