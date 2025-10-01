Vši sa v školách opäť šíria. Riešenie ponúkajú nové technológie, strihanie vlasov už nie je nutné

So začiatkom školského roka sa do detských kolektívov opäť vrátil nepríjemný problém, ktorým sú vši. Podľa odborníkov sa s nimi počas školského roka stretne každé tretie dieťa. Ide o parazity, ktoré nerešpektujú hygienické návyky ani sociálne zázemie, ale spoliehajú sa na blízkosť medzi deťmi. Stačí jedno objatie či krátka hra a vši sa môžu veľmi rýchlo preniesť z jednej hlavy na druhú.
Zvýšený záujem
Zvýšený výskyt týchto parazitov je tradične spojený s mesiacom september, keď sa deti vracajú do kolektívov. Na ich výskyt upozorňujú rodičov najmä cez školské platformy ako Edupage. Informácie sa síce dostávajú do rodín rýchlo, no často prinášajú aj pocity hanby či stresu.
„Stretávame sa s tým, že rodičia sa hanbia prísť do lekárne a pýtať si prípravky proti všiam. Je to úplne zbytočné, pretože sa vši môžu objaviť u každého dieťaťa, bez ohľadu na hygienu či rodinné zázemie,“ uviedla Kvetoslava Vacek z lekární Dr. Max.
Zvýšený záujem o prostriedky proti všiam zaznamenávajú lekárne najmä v oblastiach ako Modra, Senec, Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Lamač, Bratislava – Rača, Spišská Belá a Košice – Barca. Len počas septembra sa v sieti Dr. Max predali tisícky produktov zameraných na likvidáciu vší.
„Najväčší záujem evidujeme o šampóny, ktoré jednoznačne dominujú v predaji prípravkov proti všiam. V ponuke máme až okolo 50 produktov – od roztokov, sprejov a repelentov až po doplnky ako hrebene či gumičky. Na sezónu vší sme pripravení, zásoby sú zabezpečené a vývoj situácie priebežne monitorujeme,“ doplnila Vacek.
Moderné spôsoby
V porovnaní s minulosťou už riešenie zavšivavenia neznamená automaticky strihanie vlasov či použitie agresívnych chemikálií. Dnes sú k dispozícii moderné spôsoby, ktoré sú šetrné, bezpečné a navyše nevyvolávajú rezistenciu u parazitov.
Jednou z inovatívnych metód je termoterapia, ktorá využíva riadený prúd teplého vzduchu na dehydratáciu vší aj hníd. „Tento spôsob je vhodný aj pre deti s alergiami či citlivou pokožkou a predstavuje ekologickú alternatívu k tradičným prípravkom,“ vysvetľuje Tatiana Kocúrková z lekárne Dr. Max v Žiline. Táto metóda sa vykonáva len na špecializovaných klinikách. Pokusy s domácim fénom alebo žehličkou na vlasy sa neodporúčajú, pretože hrozí riziko popálenia a účinok pri korienkoch vlasov je veľmi obmedzený.
Na trhu pribúdajú aj elektrické hrebene, ktoré využívajú impulzy narúšajúce nervový systém vší. Zároveň uľahčujú vyčesávanie parazitov, pričom niektoré modely disponujú aj funkciou odsávania. Vyčesávanie je tak nielen rýchlejšie, ale aj účinnejšie ako pri použití klasických hustých hrebeňov.
Dôležité je prevencia
Čoraz viac sa využívajú aj moderné prípravky založené na fyzikálnom pôsobení. „Moderné prípravky preto využívajú minerálne a silikónové oleje, ktoré vši obalia a udusia. Fungujú čisto fyzikálne, nedráždia pokožku, nepoškodzujú vlasy a sú bezpečné pri opakovanom použití. Najnovšie produkty kombinujú tieto oleje s rastlinnými extraktmi alebo polymérmi, ktoré uľahčujú uvoľnenie hníd z vlasu,“ dodala odborníčka z Dr. Max.
Odborníci zároveň pripomínajú, že najlepšou ochranou pred všami zostáva prevencia. Rodičia by mali deťom pravidelne kontrolovať vlasy, najmä v období zvýšeného výskytu parazitov. Dôležité je aj pranie posteľnej bielizne a oblečenia na teplotách nad 60 stupňov Celzia, čo zabezpečí likvidáciu vší. Pomôcť môžu aj vlasové doplnky napustené éterickými olejmi ako levanduľa, rozmarín alebo eukalyptus, ktoré odpudzujú parazity. Prevenciou je aj čajovníkový olej, ktorý je možné aplikovať priamo na vlasy, ako aj použitie repelentov dostupných vo forme sprejov či šampónov.