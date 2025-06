Financovanie liečby pacientov s drogovými závislosťami zlyháva, zmluva so VšZP vyprší už čoskoro

Financovanie liečby pacientov so závislosťami zlyháva. Upozornil na to riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave Ľubomír Okruhlica. Podotkol, že CPLDZ podporuje zámery prezentované ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) a Memorandum o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, s cieľom do roku 2027. Nemocnice však ale podľa jeho slov musia riešiť otázku financovania už teraz, keď je to nevyhnutné.

Zmluvy skončia o pár dní

Mimoriadna tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili riaditelia centier z Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice, sa konala vo štvrtok 26. júna.

Podľa CPLDZ je paradoxom, že práve v tento deň, na ktorý pripadá Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, musia vystúpiť a oboznámiť verejnosť s tým, že napriek ich systematickej snahe nedospeli v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami k dohode o dodatku k existujúcim zmluvám vo veci navýšenia financií nevyhnutne potrebných na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti na liečbu závislostí v roku 2025.

Ako Okruhlica vysvetlil, zmluvy s najväčšou poisťovňou, teda Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), budú končiť už o pár dní – 30. júna. Zo strany poisťovne bola doručená ponuka 24. júna, pričom podľa CPLDZ je neakceptovateľná.

„Nebol preto dostatočne dlhý čas, aby bola možnosť pacientov informovať, aby si mohli zabezpečiť iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlilo centrum s tým, že sa to týka všetkých pacientov, nielen hospitalizovaných, keďže zmluva je komplexná a jej ukončenie sa vzťahuje na všetkých pacientov, či už liečených ústavne, alebo ambulantne.

Navýšenie ceny hospitalizácie

„Aby sa predišlo závažným negatívnym následkom prerušenia pokračujúcej liečby, musia mať pacienti možnosť včas si zabezpečiť liečbu inde, ak tak neurobí ich zdravotná poisťovňa. Preto táto mimoriadna tlačová konferencia,“ uviedlo centrum a doplnilo, že sa to týka predovšetkým poistencov VšZP. Situáciu vysvetlil Okruhlica na príklade centra v Bratislave.

„CPLDZ má v evidencii 21-tisíc pacientov liečených pre závislosti od heroínu, pervitínu, kanabisu, alkoholu, gamblingu a iných drog. Len tu sa mesačne lieči viac ako tisíc pacientov. Aktuálna cena za jeden deň hospitalizácie je 101 eur, ktorú navrhuje VšZP zvýšiť na tento rok s platnosťou až do 31. marca 2026 na 102,50 eura, teda o 1,5 percenta, kým oprávnené náklady CPLDZ Bratislava za deň hospitalizácie sú 130 eur,“ uviedol riaditeľ centra s tým, že to zodpovedá oprávneným nákladom porovnateľnej liečby v nemocnici v Pezinku na oddelení pre závislosti, kde sa od apríla 2025 dohodli s jednou poisťovňou na navýšení na 141 eur.

„Celkovo navrhujú poisťovne zvýšenie ceny za deň hospitalizácie v CPLDZ Bratislava iba o 4,7 percenta,“ dodal Okruhlica.

Prevencia kriminality

CPLDZ upozorňuje, že centrá výrazne prispievajú k prevencii a redukcii kriminality a ochrane verejného zdravia pred šírením HIV či hepatitídy B a C. Obmedzenie ich liečby by sa tak významne dotklo celej spoločnosti.

„Podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze jedno euro vložené do liečby pacientov so závislosťou ušetrí spoločnosti ďalších sedem eur,“ podotklo centrum, pre ktoré je preto súčasný postoj poisťovní prekvapujúci a likvidačný, keďže je v protiklade s úlohami zabezpečenia dostupnej a kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti.

„Je v záujme nielen pacientov, ale celej naše spoločnosti, aby si tieto súvislosti uvedomila a nedopustila výrazné zhoršenie situácie, ktorú sa v oblasti prevencie a liečby závislostí podarilo za 30 rokov dosiahnuť,“ uzavrelo CPLDZ.