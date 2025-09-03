VšZP mení spôsob financovania zdravotnej starostlivosti, dôraz kladie na skutočnú produkciu

Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviedla zmeny vo financovaní zdravotníckych zariadení, ktoré majú zohľadniť skutočne poskytnutú starostlivosť namiesto doterajšieho paušálneho systému. Nový prístup sa týka najmä oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a podľa poisťovne má priniesť transparentnejšie a adresnejšie využívanie verejných zdrojov.
Zodpovedné nakladanie s financiami
Poisťovňa uvádza, že pri nastavovaní úhrad prihliada na údaje o reálnej produkcii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tie, ktoré preukázali vyšší objem výkonov, majú podľa tohto modelu nárok na vyššie úhrady. Tento prístup sa má uplatňovať plošne bez ohľadu na typ alebo veľkosť poskytovateľa.
„Zodpovedné nakladanie s financiami je absolútnou prioritou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože pracujeme s verejnými zdrojmi, ktoré majú slúžiť k zabezpečeniu dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti poistencov. Financovanie založené na skutočnej produkcii je spravodlivejšie a efektívnejšie ako paušálne mechanizmy,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Prvé zmeny a opatrenia
Prvé opatrenia sa podľa poisťovne začali uplatňovať už v roku 2024 a v rovnakom duchu pokračuje aj v tomto roku. Zmeny sa dotkli štátnych nemocníc, zariadení vyšších územných celkov, ale aj menších ambulancií či laboratórnych pracovísk. Úhrady boli navýšené tým, ktorí preukázali konkrétnu zdravotnú produkciu, bez ohľadu na to, či sú súčasťou nejakého združenia.
VšZP deklaruje, že uzatvára zmluvy s poskytovateľmi individuálne a na základe vyhodnotenej produkcie upravuje podmienky úhrad. Zmeny sa majú odvíjať od reálnych výkonov a ich cieľom je dosiahnuť vyrovnanejšie nastavenie trhu.
„VšZP týmito systematickými krokmi vytvára férové podmienky a podporuje zdravú konkurenciu namiesto monopolizácie trhu. Pri nastavovaní zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti prihliadame nielen na produkciu meranú cez reálny výkon, ale aj na ďalšie významné faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, o čom svedčia napríklad zavedené hodnotiace parametre v rámci zobrazovacej diagnostiky,“ vysvetľuje členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Kladný hospodársky výsledok
Za rok 2024 dosiahla poisťovňa kladný hospodársky výsledok, ktorý podľa jej vyjadrení zvrátil pôvodne predpokladanú stratu. Obrat prekročil päť miliárd eur. V rámci hodnotenia Transparency International Slovensko sa umiestnila na druhom mieste medzi verejnými firmami a získala aj ocenenie Najdôveryhodnejšia značka.
„V nastavenom trende sme odhodlaní pokračovať. Našou ambíciou aj v tomto roku zostáva dosiahnutie pozitívneho výsledku a zabezpečenie širokej siete poskytovateľov kvalitnej zdravotnej starostlivosti dostupnej v každom regióne. Vo VšZP je poistenec na prvom mieste,“ uzavrel Matúš Jurových.