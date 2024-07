Na letných festivaloch nezabudnite dodržiavať pitný režim, alkoholické nápoje sa však nepočítajú

Či už sa chystáte na Pohodu, Grape, Uprising alebo iný letný festival, nezabudnite na pitný režim. Farmaceut Peter Hnáth z lekárne Dr. Max radí, aby sme počas horúcich dní uprednostňovali vodu, minerálky či čaj pred alkoholickými nápojmi, ktoré môžu v teplom počasí spôsobiť zdravotné problémy.

Potreba zvýšiť konzumáciu tekutín

Počas bežných dní by mal príjem tekutín podľa Hnátha dosahovať okolo dvoch litrov denne, ale pri vysokých teplotách je potrebné zvýšiť konzumáciu tekutín na dvojnásobok až štvornásobok.

Tekutiny by sa mali prijímať postupne počas celého dňa, aby sa predišlo dehydratácii, ktorá sa prejavuje sýto žltým močom, malátnosťou, závratmi, pocitom smädu či bolesťami hlavy. Väčšina festivalov ponúka pitnú vodu zdarma, takže fľaša na doplnenie tekutín je nevyhnutnou súčasťou výbavy. Okrem pitného režimu je dôležité pravidelne sa stravovať, najmä raňajkovať, čím sa dá predísť kolapsom počas dňa.

Povinná výbava

„Medzi povinnú výbavu návštevníkov festivalov by mal patriť opaľovací krém, klobúk a slnečné okuliare. Veľkou pomocou môže byť malá cestovná lekárnička. V nej by nemali chýbať lieky od bolesti hlavy, roztok pri dehydratácii, gél na uštipnutie hmyzom, repelent, lieky na alergie či hnačku a rýchloobväzy či náplasti,“ odporúča farmaceut.

Pri balení na festival by mali návštevníci počítať aj s rôznymi poveternostnými podmienkami a vziať si pršiplášť či gumáky, ako aj teplé oblečenie na noc. Veci v stane by mali byť zabalené do plastových vriec pre prípad nečakanej letnej búrky.

Praktickou výbavou sú aj antibakteriálny gél a vlhčené vreckovky, power banka, baterka či malé skladné vrecúško na šnúrkach.