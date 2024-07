Projekt novej nemocnice v  Spišskej Novej Vsi dostal zelenú, stavebné práce spustia na jeseň

Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi dostal definitívne zelenú. Minulý týždeň sa Penta Hospitals Slovensko dohodla na podmienkach investície s Košickým samosprávnym krajom a súčasne úspešne ukončila verejné obstarávanie na hlavného zhotoviteľa stavby. Tým sa stala firma Adifex.

Výstavba nového pavilónu by sa mala spustiť už na začiatku jesene, rekonštrukcia existujúceho nemocničného monobloku bude dokončená do polovice roka 2026, nový pavilón následne do konca roka 2028.

Tretia najvyššia investícia

Projekt novej nemocnice je treťou najväčšou investíciou Plánu obnovy a odolnosti SR v slovenskom zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva SR naň vyčlenilo 48 mil. eur s DPH.

Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, dosiahne 72 mil. eur s DPH. Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko.

„Dnes môžeme jednoznačne potvrdiť, že sme kompletne pripravení v priebehu najbližších mesiacov spustiť stavebné práce. Vysúťažili sme hlavného zhotoviteľa stavby, máme silnú podporu nášho akcionára a so župou sme sa dohodli na podmienkach. Aj keď tento projekt vznikal vo veľkej časovej tiesni, vďaka skúsenostiam s projektovaním a výstavbou nových nemocníc a príkladnej spolupráci, by sa mal sen o nemocnici novej generácie na Spiši do niekoľkých rokov stať skutočnosťou,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.

Naplánované kompletné dokončenie

Podľa aktuálneho harmonogramu bude v termíne do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby. Jeho kompletné dokončenie je naplánované do konca roka 2028. Nemocnica má byť aj po uvedenej investícii naďalej súčasťou majetku Košického samosprávneho kraja.

„Úprimne ma teší, že sa nám podarilo dohodnúť na ďalších krokoch. Bez dodatku k zmluve s nájomcom by sme premrhali investičnú príležitosť pre nemocnicu v Spišskej Novej Vsi, ktorej dostavbu a rekonštrukciu máme na dosah. Schválený dodatok v maximálnej miere sleduje verejný záujem, neokliešťuje budúce manažérske rozhodovanie kraja a zároveň vopred jasne a férovo stanovuje pravidlá hry,“ vyjadril sa predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Tri nadzemné podlažia

Budova nového nemocničného pavilónu bude mať tri nadzemné podlažia a nulté podlažie. Nachádzať sa v nej bude nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia.

V rámci rekonštrukcie vznikne v existujúcom nemocničnom monobloku nové chirurgické lôžkové oddelenie. Pribudne aj 14 dvojlôžkových a šesť jednolôžkových izieb v najvyššom štandarde.