Lekári sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra, odborári žiadajú Fica a Šaška o stretnutie

Lekári sú pripravení do konca októbra podať hromadné výpovede. Na tlačovej konferencii to potvrdil predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Výpovede plánuje podľa jeho slov podať približne 2 200 lekárov z 32 nemocníc.

Visolajský zdôraznil, že stále je čas vyriešiť tento problém za rokovacím stolom bez toho, aby vláda traumatizovala slovenskú spoločnosť. Lekárski odborári poukázali na to, že za posledný rok sa neriešili problémy v slovenskom zdravotníctve, ale len sa prehlbovali.

„Peniaze sa stále míňajú, stále treba do zdravotníctva viac peňazí, ale naši pacienti to necítia, ale cítia to tie finančné skupiny a tí oligarchovia,“ vyhlásil predseda LOZ.

Lekári prosia o stretnutie

Lekári prosia predsedu vlády o stretnutie, aby začali konečne riešiť kolabujúce zdravotníctvo, rovnako o stretnutie prosia aj ministra zdravotníctva, ktorý sa s nimi nestretol, ale len im niečo odkazuje cez tlačové konferencie a média. LOZ pripomenula, že súčasné problémy v zdravotníctve by mala brať na vedomie celá vláda, a nie len ministerstvo zdravotníctva.

Visolajský zároveň zdôraznil, že väčšiny lekárov, ktorí podali výpovede, sa šetrenie, ktoré vláda chystá v rámci konsolidácie, nijako nedotkne. Týmto lekárom podľa predsedu nejde o výplaty, ale žiadajú, aby vláda a ministerstvo zdravotníctva riešilo ich požiadavky na zlepšenie situácie v zdravotníctve, a aby neprehlbovala súčasný kolaps v tomto sektore.

Hlavné požiadavky

Ich hlavné požiadavky sú poriadok vo financovaní nemocníc, aby zdravotné poisťovne museli zaplatiť zdravotníckym zariadeniam náklady na adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Ďalej žiadajú navýšenie miezd sestier, dodržiavanie personálnych normatívov s trestnoprávnou zodpovednosťou vedenia nemocníc, zabezpečiť viac kvalitných slovenských lekárov, reformu vzdelávania lekárov, opravu optimalizácie siete nemocníc a rovnako žiadajú zastavenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.