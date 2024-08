Afrika má veľký problém s liekmi, až pätina môže byť falošná alebo podpriemernej kvality

Až pätina liekov v Afrike by mohla byť nevyhovujúca alebo falošná. Ako referuje web The Guardian, vyplýva to z veľkého výskumu, ktorý uskutočnili odborníci z Bahir Dar University v Etiópii.

Výskumníci analyzovali dovedna 27 štúdií a zistili, že zo 7 508 zahrnutých vzoriek liekov 1 639 neprešlo aspoň jedným testom kvality a potvrdilo sa tak, že sú buď nevyhovujúce alebo sfalšované.

Veľký problém

Claudia Martínezová, vedúca výskumu nadácie Access to Medicine Foundation, neziskovej skupiny so sídlom v Amsterdame, označila toto zistenie za veľký problém v oblasti verejného zdravia.

„Ak pacienti dostávajú lieky, ktoré sú neštandardné alebo úplne falošné, môže to viesť k zlyhaniu ich liečby alebo dokonca k úmrtiam, ktorým sa dá predísť,“ povedala.

Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) sfalšované a nevyhovujúce lieky majú v subsaharskej Afrike ročne na svedomí až 500-tisíc úmrtí.

Najviac falšované lieky v Afrike

„Neštandardné lieky“ označujú tie, ktoré sú povolené, ale nespĺňajú normy kvality, zatiaľ čo „falšované lieky“ sú lieky, ktoré zámerne skresľujú svoju identitu, zloženie alebo pôvod. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uviedol, že antibiotiká a antimalariká sú najviac falšovanými liekmi v Afrike.

Neštandardné alebo falšované antibiotiká môžu obsahovať nesprávne dávkovanie alebo nesprávne účinné zložky, čo vedie k neúčinnej liečbe a prežitiu rezistentných kmeňov.

Nárast antimikrobiálnej rezistencie

WHO uviedla, že takéto produkty pravdepodobne podnietia nárast antimikrobiálnej rezistencie. Podľa štúdie najvyšší podiel neštandardných a falšovaných liekov sa vyskytuje v Malawi.

Predchádzajúca štúdia WHO zistila, že podľa odhadov jeden z 10 medicínskych produktov v rozvojových krajinách bol nevyhovujúci alebo falšovaný, pričom 42 % správ o nevyhovujúcich a falšovaných liekoch pochádzalo z Afriky, 21 % z Ameriky a 21 % z Európy.