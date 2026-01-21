Slovenská sporiteľňa chystá odstávku, vypne karty aj Georgea

Slovenská sporiteľňa upozorňuje klientov na plánovanú technickú odstávku, ktorá zasiahne väčšinu jej digitálnych aj kartových služieb. Uskutoční sa v noci z piatka 23. januára na sobotu 24. januára 2026 a dotkne sa bežných klientov aj firiem. Banka ju zdôvodňuje modernizáciou systémov, ktorá má priniesť vyššiu rýchlosť, stabilitu a bezpečnosť služieb.
Odstávka sa začne krátko po polnoci a v závislosti od konkrétnej služby potrvá do 1:30 alebo 3:00 hodiny ráno. Slovenská sporiteľňa uvádza, že ide o nevyhnutné technické práce, ktoré nie je možné robiť počas bežnej prevádzky. Banky podobné zásahy tradične plánujú na víkendové noci, keď je objem transakcií najnižší a dopad na klientov čo najmenší.
Problémy môžu nastať pri kartách aj bankomatoch
V čase od 0:00 do 1:30 nebude možné používať debetné karty Slovenskej sporiteľne, bankomaty ani vkladomaty, rovnako nebude fungovať výber hotovosti mobilom.
Banka zároveň upozorňuje, že v tomto intervale môže môže nastať obmedzenie pri platbách kartou na internete a pri mobilných platbách cez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! či Xiaomi Pay.
Klientom preto odporúča vybrať si hotovosť vopred, aby sa vyhli nepríjemnostiam.
George a ďalšie digitálne služby budú nedostupné dlhšie
Výraznejšie obmedzenia čakajú klientov v oblasti elektronického bankovníctva.
Internetbanking George, mobilná aplikácia George, Databanking, Business24, jeho mobilná verzia, MultiCash, Sporopay, SMS služby aj API rozhranie pre tretie strany nebudú dostupné od 0:00 do 3:00.
V rovnakom čase nebude fungovať ani podpisovanie operácií cez mToken.
Zmeny produktov a notifikácie si počkajú
Počas odstávky si klienti nebudú môcť zriadiť nové produkty ani meniť existujúce, a to ani prostredníctvom webu Slovenskej sporiteľne, ani cez eBanku v Georgeovi. Dočasne nebudú chodiť ani push notifikácie, SMS a e-maily o pohyboch na účte či o kartových platbách.
Elektronické výpisy za piatok 23. januára budú doručené s oneskorením.
Obmedzenie sa dotkne aj partnerov banky
Krátku odstávku pocítia aj zmluvní partneri banky. Partner Portal nebude dostupný od piatka 23. januára od 21:30 do soboty 24. januára do 1:30. Aj v tomto prípade ide o súčasť rozsiahlejších technických úprav systémov.
Slovenská sporiteľňa sa klientom za obmedzenia ospravedlňuje a zdôrazňuje, že cieľom je dlhodobé zlepšenie kvality služieb. Práve víkendové nočné odstávky sú podľa bánk najšetrnejším spôsobom, ako zvládnuť náročné technické zásahy bez väčšieho narušenia bežného fungovania klientov.