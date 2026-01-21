Gašpar mal šancu zachovať sa ako slušný človek, jeho mlčanie o nehode je podľa progresívcov nepochopiteľné

Pavol Gašpar mal šancu zachovať sa ako slušný človek, jeho mlčanie o nehode je však nepochopiteľné. Myslia si to progresívci, podľa ktorých by mal riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar ihneď informovať verejnosť o záveroch vyšetrovania dopravnej nehody, ktorej bol účastníkom.
Podľa poslankyne a členky výboru na kontrolu SIS Zuzany Števulovej (PS) by mal Gašpar vysvetliť aj to, akým jeho prípadným disciplinárnym previnením sa aktuálne zaoberá prezident.
Nechová sa ako profesionál
„Jeho mlčanie je v tejto veci nepochopiteľné. Som presvedčená, že za týchto okolností mal už dávno odstúpiť z funkcie. Ak tak neurobí, vláda má možnosť navrhnúť jeho odvolanie prezidentovi. Ak to so záujmom o profesionálnu a dôveryhodnú SIS myslíme vážne, je to jediná možná cesta,“ dodala Števulová.
Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor
Súčasne avizovala, že v stredu 28. januára sa bude konať riadne rokovanie výboru pre kontrolu SIS. Gašpara sa majú v pláne pýtať dovtedy, kým sám všetko neobjasní. Podľa Petra Bátora (PS) sa Gašpar nechová ako profesionál. Mal podľa neho príležitosť ukázať, že sa dokáže správať ako slušný človek.
Dopravná nehoda v Nitre
„Mal príležitosť verejne sa ospravedlniť osobám, ktoré boli dopravnou nehodou a jeho bezohľadnou jazdou dotknuté, osobitne dieťa, ktoré sa nachádzalo v druhom aute. A tiež sa ospravedlniť verejnosti za to, ako sa ako verejný funkcionár na jednom z najcitlivejších miest v správe štátu správal, a tým podrýval aj autoritu úradu, ktorý zastupuje,” uzavrel Bátor.
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta 2025 účastníkom dopravnej nehody na Dobšinského ulici pod Zoborom v Nitre. Zrazil sa s iným vozidlom, v ktorom utrpelo ľahšie zranenia dieťa.
Objasňovanie dopravnej nehody šéfa SIS Gašpara je uzatvorené, polícia posunula spis okresnému úradu
Objasňovanie nehody už polícia uzavrela 31. decembra 2025, spis posunula okresnému úradu, ktorý rieši priestupky. Nie je však známe, kto je podľa polície vinníkom nehody. Správny orgán môže o vine alebo nevine rozhodnúť až v nasledujúcom konaní.