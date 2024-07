Slováci ročne spotrebujú 30 balení liekov na osobu, mnoho z nich však skončí ako nebezpečný odpad

Na Slovensku bolo v roku 2023 spotrebovaných vyše 160 miliónov balení liekov, čo v prepočte znamená približne 30 balení na jedného obyvateľa v hodnote vyše 400 eur.

Napriek vysokému počtu nie sú všetky lieky reálne spotrebované, čím vzniká značný farmaceutický odpad, vrátane nebezpečného odpadu.

Plytvanie liekmi

Analytička z WOOD & Company Eva Sadovská upozorňuje, že plytvanie liekmi je spôsobené napríklad zmenou liečby, nedodržiavaním predpísanej liečby či preventívnym zásobením domácností voľnopredajnými liekmi.

„Nepoužité lieky nesmú končiť v odtoku či v komunálnom odpade, čo predstavuje významnú environmentálnu záťaž,“ zdôrazňuje Sadovská.

Zber nespotrebovaných liekov

Na Slovensku sa v lekárňach v roku 2022 vyzbieralo 57,7 tony nebezpečného odpadu z liekov. Situácia v zbere nespotrebovaných liekov sa však minulý rok skomplikovala po vypovedaní zmluvy spoločnosťou Modrá planéta, čo spôsobilo, že zvoz neprebehol viac než rok.

Od apríla 2024 zvoz zabezpečuje spoločnosť DETOX, ktorá so zberom začala v najkritickejších oblastiach. Generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec upozornil, že kapacity na spracovanie nebezpečných odpadov na Slovensku sú dlhodobo nedostatočné.

„Pandémia COVID-19 odkryla poddimenzovanosť kapacít, pričom aktuálne môže Slovensko spracovávať len malé množstvo nebezpečného odpadu,“ vysvetľuje Chovanec.

Vrátenie nepoužitých liekov do lekárne

Kapacita nemocničných spaľovní je napríklad iba 300 ton ročne, čo nestačí na pokrytie potreby. Podľa analytikov by občania mali nepoužité lieky vrátiť do lekárne v ich vnútornom obale a vyhnúť sa vyhadzovaniu do komunálneho odpadu.

Tým môžu prispieť k efektívnemu zberu a správnej likvidácii, ktorá zlepší triedenie odpadu v krajine. Eva Sadovská varuje, že ak nebude vytvorený akčný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, Slovensko bude čeliť neúnosným problémom nielen s farmaceutickým, ale aj s priemyselným odpadom.