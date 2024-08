Organizácia OpenAI a vydavateľstvo Condé Nast ohlásili partnerstvo, ChatGPT bude zobrazovať obsah amerických prestížnych časopisov

Americká nezisková organizácia pre výskum umelej inteligencie OpenAI a americké vydavateľstvo časopisov Condé Nast ohlásili partnerstvo, na základe ktorého jej ChatGPT a jej vyhľadávač SearchGPT budú zobrazovať obsah časopisov vydavateľstva Condé Nast, a to Vogue, The New Yorker či GQ.

Ide o najnovšiu z dohôd medzi OpenAI a veľkými mediálnymi firmami. OpenAI a Condé Nast však nezverejnili finančné podmienky dohody. Informuje o tom portál BBC.

Obsah produkovaný mediálnymi organizáciami vyhľadávajú technologické spoločnosti, ktoré ho využívajú na trénovanie svojich modelov umelej inteligencie. Niektoré mediálne firmy, napríklad New York Times a Chicago Tribune, sa však tomu bránia a podnikajú právne kroky na ochranu svojho obsahu.