Meta vyzvala Austráliu, aby prehodnotila zákon, ktorý zakazujú sociálne siete pre deti do 16 rokov

Americká technologická spoločnosť Meta v pondelok vyzvala Austráliu, aby prehodnotila zákon, ktorý zakazujú sociálne siete pre deti do 16 rokov. Spoločnosť dodala, že podľa novej legislatívy zablokovala viac ako 544-tisíc účtov. Ide o prvý takýto zákaz na svete.
Neplnoletí používatelia
Austrália od 10. decembra minulého roka, keď zákon nadobudol účinnosť, vyžaduje, aby viaceré sociálne siete a webové stránky vrátane Facebooku, Instagramu, TikToku a YouTubu zrušili účty neplnoletých používateľov. Firmám hrozia pokuty až do výšky 49,5 milióna austrálskych dolárov (približne 28,44 milióna eur), ak neprijmú „primerané opatrenia“ na splnenie požiadaviek.
Meta uviedla, že počas siedmich dní do 11. decembra zrušila 331-tisíc účtov neplnoletých na Instagrame, 173-tisíc na Facebooku a 40-tisíc na Threads. Spoločnosť dodala, že je odhodlaná dodržiavať zákon.
Zákaz sociálnych sietí
Zároveň však vyzývame austrálsku vládu, „aby so sektorom viedla konštruktívny dialóg a našla lepšie riešenie do budúcna. Napríklad, aby namiesto plošných zákazov motivovala celé odvetvie na zvýšenie štandardov tak, aby online prostredie poskytovalo bezpečné, chrániace súkromie a veku primerané zážitky“.
Meta opäť vyzvala, aby obchody s aplikáciami overovali vek a vyžadovali súhlas rodičov ešte predtým, ako si deti do 16 rokov stiahnu aplikáciu. Spoločnosť už skôr uviedla, že zákaz sociálnych sietí pre maloleté osoby presúva tínedžerov na menej regulované aplikácie, čo podľa nej znižuje ich bezpečnosť.