Slovensko.Digital odhalilo vážne pochybenia pri IT projektoch za viac než 100 miliónov eur

Slovensko.Digital v pondelok na tlačovej konferencii odhalilo závažné problémy v súvislosti s projektmi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktoré presahujú hodnotu 100 miliónov eur.
Podľa zistení organizácie dochádza k účelovému obchádzaniu štandardných štátnych postupov, porušovaniu zákonov a realizácii rozsiahlych projektov bez odbornej diskusie.
Upozornenia ostali bez reakcie
Organizácia upozornila, že napriek opakovaným výzvam zodpovedným inštitúciám nenastala adekvátna reakcia, čo ich prinútilo verejne zverejniť tieto skutočnosti ešte pred plánovanou diskusiou na Bezpečnostnej rade SR. Slovensko.Digital kritizuje, že tieto kroky vedú k ďalšiemu utajeniu projektov a vyhnutiu sa verejnej a odbornej kontrole.
Ministerstvo investícií mlčí o nových projektoch za 100 miliónov eur, Slovensko.Digital nedostalo odpoveď na detailné zistenia
Cieľom tlačovej konferencie bolo zároveň vysvetliť charakter projektov, ich prepojenia a možné finančné dopady na daňových poplatníkov. Štát argumentuje nutnosťou riešiť „havarijný stav“ portálu slovensko.sk, no podľa Slovensko.Digital ide o nedostatočné zdôvodnenie, za ktorým sa presadzujú aj nové, nesúvisiace projekty ako BankID či vzdialené podpisovanie.
Organizácia hovorí o porušovaní zákonov
Organizácia vyvrátila argumenty ministerstva a zdôraznila, že tieto projekty nemajú súvislosť s kritickým stavom portálu slovensko.sk. Poukázala na konkrétne porušenia zákonov, vrátane nedostatočného popisu zákaziek a obchádzania povinnosti zverejňovania podkladov. Taktiež upozornila na snahy schvaľovať projekty bez hodnotenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚHP) a zneužívanie inštitútu „limitovanej informácie“ na utajovanie dokumentácie.
Slovensko.Digital kritizuje ministerstvo za pozastavenie projektov modernizácie služieb štátu, poukazuje na sériu pochybení
Slovensko.Digital navyše avizuje, že vzhľadom na aktívne vyhýbanie sa odbornej diskusii zo strany štátnych inštitúcií a kontrolným mechanizmom pripravuje podnety na prešetrenie porušení rozpočtových pravidiel, zvažuje trestné oznámenie a plánuje informovať o situácii Európsku komisiu.
NASES je štátna organizácia pod Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorá spravuje kľúčové IT služby pre verejnú správu, vrátane portálu slovensko.sk.
Stanovisko MIRRI
„Občianske združenie Slovensko.Digital prezentovalo svoje závery na základe neúplných informácií, ktorými v tejto chvíli disponuje. Ministerstvo vychádza z predpokladu, že ich vyjadrenia pramenia z neznalosti reálneho stavu vecí, nie zo zámeru zavádzať verejnosť,“ uviedlo MIRRI v stanovisku.
Podľa ministerstva ak by však ktokoľvek vedome šíril nepravdivé tvrdenia o kritickej infraštruktúre štátu, išlo by o mimoriadne nezodpovedný postup s potenciálne vážnymi dôsledkami. „Takýto prístup by bol neakceptovateľný bez ohľadu na jeho motiváciu,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.
Rezort v najbližšom období zváži formálnu spoluprácu so združením Slovensko.Digital, tak ako sme avizovali, aj s cieľom zabezpečiť, aby jeho predstavitelia mali k dispozícii overené fakty, a nie iba čiastkové informácie či subjektívne dojmy. „Prezentovanie domnienok ako faktov je z nášho pohľadu neprofesionálne a nekorektné,“ dodáva MIRRI.
K otázkam týkajúcim sa fungovania Ústredného portálu verejnej správy a ďalšieho postupu štátu sa ministerstvo podľa stanoviska bude vyjadrovať až po rokovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.