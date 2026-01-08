Cifrová Ostrihoňová kritizuje Grok. EÚ si po škandále s falošnými nahými snímkami posvieti na Muskovu AI

Európska únia nariadila sociálnej sieti X uchovať všetky interné dokumenty a dáta súvisiace s chatbotom Grok, ktorý patrí do portfólia Elona Muska. Rozhodnutie prišlo po vlne pobúrenia, ktorú vyvolala funkcia umožňujúca vytvárať sexualizované deepfake obrázky vrátane maloletých.
Podľa Európskej komisie musí spoločnosť uchovávať relevantné údaje minimálne do konca roka 2026, aby k nim mohli mať regulátori prístup v rámci prebiehajúceho vyšetrovania. „Komisia nariadila platforme X uchovať všetky interné dokumenty a dáta týkajúce sa Groku až do konca roku 2026,“ uviedol hovorca EÚ pre digitálne záležitosti Thomas Regnier.
Dodržiavanie práva EÚ je povinnosť
Rozhodnutie nadväzuje na predchádzajúci príkaz z minulého roka, ktorý sa týkal algoritmov a odporúčacích systémov platformy X v súvislosti so šírením nelegálneho obsahu. Kontroverzia prepukla po zavedení novej funkcie „edit image“, ktorá používateľom umožňovala meniť existujúce fotografie pomocou jednoduchých textových pokynov, ako napríklad „obleč ju do bikín“ alebo „odstráň jej oblečenie“. Na internete sa rýchlo objavili sťažnosti na zneužívanie nástroja na tvorbu sexuálneho obsahu bez súhlasu dotknutých osôb.
Elon Musk založil konkurenciu Wikipédie, ktorú podľa neho kontrolujú krajne ľavicoví aktivisti
Európska únia označila výstupy chatbotu za „nelegálne“ a „neprijateľné“ a avizovala, že Grok bude čeliť zvýšenému dohľadu. Platforma X je vyšetrovaná podľa zákona o digitálnych službách (DSA) už od decembra 2023. V decembri minulého roka Brusel udelil spoločnosti pokutu 120 miliónov eur za porušenie povinností v oblasti transparentnosti, čo vyvolalo ostré reakcie zo strany americkej administratívy.
Medzi zistené porušenia patrilo zavádzajúce používanie modrého „overovacieho“ odznaku a odmietanie sprístupniť verejné dáta výskumníkom. Vyšetrovanie však pokračuje aj v oblasti boja proti šíreniu nelegálneho obsahu a manipulácie informácií. „DSA je v Európe jasný. Všetky platformy si musia dať svoje záležitosti do poriadku, pretože to, čo tu vzniká, je neprijateľné. Dodržiavanie práva EÚ nie je voľba, ale povinnosť,“ zdôraznil Regnier.
Podľa slovenskej europoslankyne sú ohrozené aj deti
Na Komisiu zároveň tlačí aj skupina viac než 30 poslancov Európskeho parlamentu z liberálnej frakcie Obnovme Európu, ktorí v liste predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej vyzvali na tvrdší postup voči Muskovej platforme.
Chatbot Elona Muska na sieti X chválil Adolfa Hitlera, EÚ bude reagovať
Slovenská europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová varovala, že problém sa netýka len známych osobností či žien. „Všetky fotografie vás alebo vašich detí, ktoré sa kedy objavili na Facebooku či Instagrame, sú len jedno kliknutie od toho, aby sa na Groku zmenili na pornografiu,“ uviedla. Európska komisia zároveň zdôraznila, že napriek tlaku zo zahraničia bude dôsledne presadzovať svoje digitálne pravidlá.