Umelá inteligencia pomáha odhaľovať tajomstvá dávnych civilizácií

Technológie ako umelá inteligencia (AI) prinášajú prelomové riešenia v oblasti archeológie a histórie, čo umožňuje odborníkom odhaľovať tajomstvá dávnych civilizácií s novou úrovňou presnosti a rýchlosti. AI, ako nástroj na spracovanie a analýzu historických dát, má potenciál transformovať naše pochopenie minulosti.

Nástroj Ithaca predstavuje prelomový objav

S podporou programu Marie Skłodowska-Curie Actions a v spolupráci s Google DeepMind, University of Oxford a AUEB University v Grécku, bol vyvinutý nástroj s názvom Ithaca. Tento nástroj, ktorý využíva hlboké neurónové siete, je navrhnutý na obnovu, datovanie a geografické umiestnenie antických gréckych nápisov. Ithaca dokáže spracovať veľké množstvo dát a extrahovať textové vzory. Ide o prelomový objav, pretože to umožňuje historikom lepšie porozumieť a spolupracovať na výskume starovekých textov.

Jedným z najvýznamnejších prínosov Ithacy je jej schopnosť zvýšiť presnosť historikov pri obnove poškodených textov z 25 % na 72 %. Samotná Ithaca dosahuje 62 % presnosť pri obnove textov a môže presne určiť pôvodný geografický pôvod nápisov so 71 % presnosťou. Taktiež dokáže datovať nápisy s presnosťou do 30 rokov. „Rovnako ako mikroskopy a teleskopy rozšírili oblasť vedy, AI by mohla podporovať historikov, pomáhať im pri práci a zlepšovať naše kolektívne chápanie starovekých písomných kultúr,“ hovorí historička a epigrafka Thea Sommerschield.

Vďaka partnerstvu s Google Cloud je Ithaca prístupná prostredníctvom bezplatného online rozhrania, čo umožňuje širokému spektru užívateľov, vrátane výskumníkov, učiteľov a múzejných pracovníkov, využiť jej schopnosti na vlastný výskum. Nástroj bol už integrovaný do školských osnov v Európe a to pomáha preklenúť medzeru medzi informatikou a humanitnými vedami.

Budúcnosť AI v histórii

Výskumný tím momentálne trénuje Ithacu na iné staroveké jazyky, čo naznačuje, že jej použiteľnosť nie je geograficky ani historicky obmedzená. Týmto sa otvárajú nové možnosti pre výskum a spoluprácu medzi AI a historikmi, čím sa neustále zlepšuje naše porozumenie dávnych civilizácií.

Umelá inteligencia, reprezentovaná nástrojmi ako Ithaca, je na prahu revolúcie v histórii a archeológii, poskytujúc nové spôsoby, ako odhaliť a pochopiť minulosť našej civilizácie.