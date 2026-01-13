Umelá inteligencia vstupuje do novej fázy, rok 2026 bude formovať sedem trendov

Umelá inteligencia sa od svojho masového nástupu pred tromi rokmi stala jednou z najrýchlejšie prijatých technológií v dejinách. Podľa správy Microsoft AI Diffusion Report 2025 používa umelú inteligenciu aktívne 22,1 % obyvateľov Slovenska, pričom najvyšší podiel má Spojené arabské emiráty (59 %), nasledované Singapurom, Nórskom a Írskom.
Nová fáza
Technológia, ktorá spočiatku slúžila najmä na automatizáciu rutinných činností, vstupuje v roku 2026 do novej fázy: má preukázateľný vplyv na vedu, zdravotníctvo, kybernetickú bezpečnosť a spôsob práce.
Ako uviedol generálny riaditeľ Microsoft Česko a Slovensko Michal Stachník, AI sa stáva dostupnou pre široké spektrum používateľov. „Demokratizácia umelej inteligencie znamená, že už nie je výsadou veľkých korporácií. Stačí prístup do cloudu a schopnosť integrovať túto technológiu do svojich procesov,“ skonštatoval.
Sedem kľúčových trendov
Rok 2026 bude podľa spoločnosti Microsoft formovať sedem kľúčových trendov v oblasti umelej inteligencie.
Prvým trendom je premena AI z nástroja na plnohodnotného spolupracovníka. Riaditeľka umelej inteligencie v Microsofte Aparna Chennapragada upozorňuje, že tento rok prinesie posun smerom k hlbšej spolupráci medzi technológiou a človekom.
„Nesúťažte s AI, naučte sa s ňou spolupracovať. Tí, ktorí to zvládnu, budú úspešní,“ zdôrazňuje. Michal Stachník dopĺňa, že vďaka tzv. agentom si každý zamestnanec môže vytvoriť vlastných digitálnych kolegov, ktorí automatizujú rutinné úlohy a umožnia ľuďom sústrediť sa na stratégiu a kreativitu.
Druhým trendom je dôvera a bezpečnosť ako nevyhnutný predpoklad masového nasadenia AI agentov. Viceprezidentka Microsoft pre bezpečnosť Vasu Jakkal pripomína potrebu riadenia prístupových práv, identít a ochrany dát generovaných agentmi. „Bezpečnosť sa stane autonómnou a integrovanou súčasťou každého AI riešenia,“ uviedla. Michal Stachník dodal, že technológia musí byť vnímaná rovnako dôveryhodne ako bežné potraviny – používateľ by mal mať istotu, že jej dôveruje bez potreby zložitých overovaní.