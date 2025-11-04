Školskí odborári sa vyjadrili k balíčku Druckerovej legislatívy. Poukázali aj na zmeny, ktoré sami presadili

Školskí odborári sa vyjadrili k schválenému balíčku školskej legislatívy, poukázali aj na zmeny, ktoré sami presadili. Ako Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ školstva) pripomenul na svojej webstránke, Národná rada SR ešte 21. októbra 2025 schválila viacero návrhov zákonov a noviel z oblasti školstva.
Ide o novelu takzvaného školského zákona, novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ale aj úplne nový zákon o vysokých školách a nový zákon o školskej správe. Ten nahradil dosiaľ platný zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Zmeny pre pedagogických zamestnancov
V rámci zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poukázali napríklad na zrušenie povinnosti špecializačného vzdelávania na výkon činnosti uvádzajúceho pedagogického či odborného zamestnanca, kariérového alebo výchovného poradcu.
„Zavádza sa nová kategória PZ – pedagogický zamestnanec kandidát, ktorý môže kvalifikovane pracovať v ZŠ, SŠ a ZUŠ najviac dva roky,“ pripomenuli školskí odborári. Rovnako spomenuli aj to, že po novom sa plán profesijného rozvoja považuje za schválený do 30 dní od doručenia zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nekoná, a riaditelia budú musieť základný modul funkčného vzdelávania absolvovať najneskôr do dvoch rokov od nástupu do funkcie.
Do konca augusta 2029 tiež ostáva zachované požadované vzdelanie pre pedagogických zamestnancov pracujúcich v materských školách.
Skrátená doba čakania na atestáciu
OZ školstva tiež pripomenul, že v rámci predmetného zákona sa mu podarilo presadiť viacero zmien. Je medzi nimi napríklad skrátená doba čakania na atestáciu.
„Na vykonanie prvej atestácie je potrebné byť dva roky samostatným pedagogickým alebo odborným zamestnancom (pôvodne päť rokov). Na vykonanie druhej atestácie je potrebné byť 3 roky prvoatestovaným pedagogickým alebo odborným zamestnancom (pôvodne ďalších päť rokov). Druhú atestáciu bude môcť vykonať aj pedagogický asistent. V prípade, že atestácia sa vykoná pre kategóriu s vyšším požadovaným stupňom vzdelania, bude platiť aj pre kategóriu s nižším požadovaným stupňom vzdelania. Napríklad, ak pedagogický zamestnanec vykoná 2. atestáciu v kategórii učiteľ a následne začne pracovať ako vychovávateľ, jeho atestácia zostáva v platnosti,“ ozrejmili školskí odborári.
Nadčasy a práca mimo pracoviska
Zmeny sa dotknú aj nadčasov, ak totiž pedagogický zamestnanec získa nadčas priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, jedna nadčasová hodina bude považovaná za 1,5 hodiny náhradného voľna. Presadili i to, že riaditelia škôl budú môcť po novom povoliť aj odborným zamestnancom vykonávať činnosť mimo pracoviska, taktiež presadili aj spomínanú novú kategóriu pedagogického zamestnanca kandidáta.
„Zavádzajú sa nové podkategórie kategórie učiteľ – učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole. Do kariérovej pozície triedny učiteľ sa zaradí pedagogický zamestnanec vykonávajúci v triede priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo výchovný program (napr. učiteľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent),“ uvádza OZ školstva.
Nové princípy výchovy a vzdelávania
V súvislosti so školským zákonom odborári upozornili napríklad na nové princípy aj ciele výchovy a vzdelávania, ako je napríklad zabezpečenie bezpečného, zodpovedného a etického využívania digitálnych technológií a nástrojov umelej inteligencie či rozvíjanie emočnej gramotnosti a emočnej odolnosti. Zavedený bude aj nový druh vzdelávacieho programu, individuálny vzdelávací program.
„Upravuje sa obsah štátneho vzdelávacieho programu, osobitosti výchovy a vzdelávania detí do troch rokov veku, či hodnotenie žiakov základných škôl a stredných škôl, vrátane vymedzenia minimálneho učebného výstupu, ktorý umožňuje získať príslušný stupeň vzdelania. Zavádzajú sa zmeny v školskom vzdelávacom programe, ktorý po novom musí obsahovať systém podpory detí alebo žiakov v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania ako aj stratégiu digitálnej transformácie vzdelávania,“ približuje OZ školstva.
Prijímanie žiakov a predprimárne vzdelávanie
Spomenulo aj členenie rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu na vzdelávacie cykly či moduly. Zmenou je aj to, že do prvého ročníka bilingválneho vzdelávania by po novom mali byť prijatí len uchádzači, ktorí ukončil deviaty ročník základnej školy.
Školskí odborári pripomenuli aj postupné znižovanie hranice povinného predprimárneho vzdelávania na štyri, a neskôr na tri roky. „Upravuje sa povinnosť zákonných zástupcov, poskytovať súčinnosť pri riešení prejavov rizikového správania svojho dieťaťa v škole, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie,“ doplnilo OZ školstva.
Duálne vzdelávanie a odborné školy
Odborový zväz poukázal, že do školského zákona sa im podarilo dostať napríklad možnosť pre školy využívať vzdelávacie štandardy pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, spájať viacero ročníkov rôznych cyklov v ZŠ, a to najmä pri neplnoorganizovaných školách, či možnosť zriadiť adaptačnú triedu pre žiakov, prestupujúcich zo ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Rovnako presadili povinnosť, aby peniaze určené na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí boli účelovo určené len na činnosť ŠKD. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave zavedie agentúrny systém duálneho vzdelávania, vďaka čomu sa do duálneho vzdelávania budú môcť zapojiť aj malé a stredné podniky. Rozšíri sa aj možnosť praktického vyučovania a žiactvo bude môcť vykonávať prax aj mimo sídla zamestnávateľa.
Pribudne tiež nový druh strednej školy, konkrétne stredná priemyselná škola. Ako OZ školstva ozrejmilo, transformujú sa SOŠ a úprava čaká aj vzťahy s vysokými školami. Zavádzajú sa i pojmy „odborná stáž“ a „digitálna odborná prax“, malo by ísť o formu praktického vzdelávania medzi strednou a vysokou školou. Pribudnú i Centrá excelentnosti OVP, ktoré prepoja školy, firmy aj výskumné inštitúcie.
Nový zákon o školskej správe
Práva a kompetencie pribudnú aj stavovským či profesijným organizáciám. Školskí odborári v prípade tohto zákona presadili najmä zachovanie postavenia škôl v systéme duálneho vzdelávania, vzhľadom na nadchádzajúce zmeny. Vládou i parlamentom prešiel aj nový zákon o školskej správe.
Ten zavádza registračný princíp pri zápise údajov do registra škôl a školských zariadení. Pre tie sa zavádza právna subjektivita, pričom prechodné obdobie je do 31. augusta 2028, v prípade materských škôl do 2036.
„Riaditeľom školy bude môcť byť aj vysokoškolský učiteľ zaradený na funkčnom mieste docent alebo profesor, ak spĺňa kvalifikačný predpoklad pre príslušnú školu. Riaditeľom môže byť aj nepedagóg – manažér s piatimi rokmi praxe v riadení a s VŠ vzdelaním II. stupňa (ak ide o strednú odbornú školu, strednú priemyselnú školu, strednú športovú školu alebo spojenú školu, ktorej najmenej jednou organizačnou zložkou je stredná škola, alebo o podnikovú školu),“ priblížil zväz.
Zmeny vo výberových konaniach a riadení škôl
Doplnil, že riaditelia po novom nebudú môcť byť riaditeľmi na inej škole, ak nejde o súkromného alebo cirkevného zriaďovateľa, a tiež nebudú môcť byť štatutármi zriaďovateľa, členmi svojej rady školy či vedúcimi zamestnancami školy alebo jej súčasti.
Rady škôl tiež už nebudú robiť výberové konanie na riaditeľa, to bude mať na starosti ad hoc určená výberové komisia. Pribudli i nové dôvody, na základe ktorých bude zriaďovateľ povinný odvolať riaditeľa školy, napríklad ak poruší právny predpis a spôsobil tým škodu viac než päťtisíc eur, alebo na návrh hlavného školského inšpektora. Doplnené boli aj dôvody, kedy zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať.
„Zavádza sa verejný školský obvod a verejný poskytovateľ, týka sa MŠ a ZŠ, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ,“ pripomína OZ školstva.
Nový zákon o vysokých školách
Doplnilo, že sa upravujú aj podmienky pre zlúčenie, splynutie a rozdelenie škôl, a tiež sa zavádzajú priestupky zákonných zástupcov, zamestnancov a tretích osôb. Zväz označil ako najdôležitejšie zmeny, ktoré sa mu do tohto zákona podarilo presadiť napríklad to, že v MŠ, ZŠ či ZUŠ nemôže byť vymenovaný riaditeľ – manažér bez pedagogického vzdelania, taktiež prítomnosť jedného zástupcu zamestnancov vo výberovej komisii pri výbere riaditeľa ZŠ aj zavedenie elektronických volieb členov do rady školy.
Pri novom zákone o vysokých školách školskí odborári poukázali napríklad na zavedenie dvoch nových funkčných miest vysokoškolských učiteľov. Ide o pozíciu odborného lektora, ktorý sa nebude podieľať priamo na vede a výskume VŠ, no bude vykonávať vzdelávaciu činnosť, a tiež o pozíciu profesijného lektora, ktorý sa tiež nebude podieľať na vede a výskume, no mal by zabezpečiť prepojenie vyučovania na prax a praktické vyučovanie.
„Zavádza sa možnosť elektronických volieb do akademických senátov a vydávanie elektronických dokladov o štúdiu. Zavádzajú sa povinné doktorandské školy zamerané na akademické, pedagogické a vedeckovýskumné kompetencie. Zavádza sa povinné praktické vyučovanie v profesijných, učiteľských a zdravotníckych odboroch, definovanie inštitútu fakultných škôl a zapojenie odborníkov z praxe do výučby,“ priblížili školskí odborári viaceré zmeny.
Lepšie podmienky pre vysoké školy a pedagógov
Vytvorené budú aj podmienky na poskytovanie krátkych študijných programov, vysoké školy tiež budú povinne poskytovať poradenské a podporné služby pre študentstvo a zamestnanectvo, pričom sa zavádza systém mentoringu a tútorstva. Nový zákon podporuje aj zodpovedné a transparentné využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní a v tvorivej činnosti.
Zväz poukázal, že sa im podarilo presadiť obmedzenie takzvaného reťazenia pracovných pomerov na vysokých školách. Zavádza sa maximálna dĺžka trvania pracovného pomeru na funkčnom mieste vysokoškolského učiteľa v trvaní deväť rokov. Po ich uplynutí sa uzatvára pracovný pomer na dobu, a to až do konca akademického roka, v ktorom vysokoškolský učiteľ dovŕši 70 rokov veku. Vysokoškolskí učitelia tiež získajú možnosť plateného sabatikalu, a to raz za sedem rokov, maximálne na šesť mesiacov.
„Výška náhrady je určená na minimálne 60% percent funkčného platu, konečná výška náhrady počas sabatikalu závisí od konkrétnej vysokej školy,“ dopĺňa OZ školstva. V rámci výberových konaní tiež presadilo, že poradie určené výberovou komisiou na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa bude pre zamestnávateľa záväzné. Pri novom funkčnom mieste odborný lektor odborári predasili povinnosť kvalifikačného predpokladu aspoň VŠ II. stupňa.