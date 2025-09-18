Súkromné školy sa opäť ostro vymedzili voči navrhovaným zmenám školských zákonov, nevylúčili ani ostrý štrajk - VIDEO

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) SR sa opäť ostro vymedzila voči navrhovaným zmenám školských zákonov. Predstavitelia súkromných škôl sú toho názoru, že balíček školských zákonov, ktorý je aktuálne v parlamente, môže zásadným spôsobom ohroziť dostupnosť vzdelávania, slobodu rodičovskej voľby, aj samotnú existenciu súkromných a cirkevných škôl.
„Taký zásah do školského systému, a do slobôd vo vzdelávaní, sme nemali od Nežnej revolúcie,“ uviedla na tlačovej besede prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová. Pripomenula tiež, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pri nástupe do funkcie deklaroval kontinuitu, no dnes prináša radikálne zásahy.
Najväčšie riziká
Najväčšie riziká predkladaných zmien vnímajú predstavitelia neštátnych škôl najmä v diskriminácii žiakov a rodičov, súkromné a materské školy totiž za určitých podmienok budú môcť prísť o 20 percent normatívu. To by vytvorilo diskriminačný prístup k deťom a dôsledky by dopadli na rodičov.
Možný dôsledok vnímajú aj v nedostupnosti vzdelávania, keďže väčšina súkromných škôl, ktoré dnes vyberajú len symbolické školné, by bola nútená poplatky zvýšiť štvornásobne. Zástupcovia neštátnych škôl hovoria aj o obmedzení inklúzie a strate kvality a konkurencieschopnosti. Nové pravidlách vo financovaní neštátnych škôl ešte viac prehlbujú súčasne nespravodlivo nastavené podmienky existencie neštátnych škôl oproti štátnym.
Druhý protest súkromných škôl
„Dnes sa konal aj druhý protest súkromných škôl, ktorého cieľom je upozorniť rodičov na konkrétny finančný dopad pripravovanej legislatívy. Školy im dnes symbolicky rozposielajú fiktívne faktúry v celkovej hodnote 16,7 milióna eur – presne toľko by podľa návrhu štát odobral deťom v materských a základných školách. Faktúry majú splatnosť 1. septembra 2027, kedy majú zmeny vstúpiť do platnosti,“ informovala asociácia.
Ohraďanová priblížila, že spolu s fiktívnymi faktúrami rozposielali rodičom aj sprievodné listy. Na týchto faktúrach uvidia sumu, o ktorú prídu, ak nové pravidlá vstúpia do platnosti. V prípade ZŠ ide zhruba o 600 eur, u materských škôl o 700 eur. Faktúry mali neexistujúce číslo účtu. Vzor poslali všetkým školám, ktoré sú v asociácii združené, bolo na ich uvážení, či to posunú rodičom. „Faktúra, ktorá je dnes fiktívna, môže byť v budúcnosti skutočnosťou,“ vystríhala prezidentka ASŠŠZ SR.
Druhá protestná akcia bola podľa Ohraďanovej ešte tichá a nenásilná. Zdôraznila, že nemajú záujem na radikálnych akciách, podotkla, že sú pedagógovia, a teda by mali ísť príkladom, ako sa správať. Ohraďanová tiež uviedla, že všetkým poslancom NR SR zaslali list a požiadali ich o zohľadnenie ich podnetov, rodičov a verejnosť zas vyzvali na podporu petície na stránke www.taktonie.sk (petícia má v súčasnosti vyše 28-tisíc podpisov- pozn. SITA). Ostrý štrajk asociácia nevylúčila.
S Druckerom opakovane rokovali
S ministrom Tomášom Druckerom podľa Ohraďanovej medzičasom opakovane rokovali. Rokovanie zhodnotila ako pokojné a konštruktívne, prinieslo však závery len v malých témach, no v zásadných otázkach nie. Ako ďalej ozrejmila, dosiahli dva ústupky, ktoré sa týkajú zriaďovateľskej pôsobnosti. Naďalej sú pripravení rokovať.
„Určite sa budeme snažiť ďalej tieto veci meniť,“ zdôraznila Ohraďanová. Zákony je podľa nej potrebné vrátiť na začiatok legislatívneho procesu, otvoriť odbornú diskusiu a prehodnotiť dopady. „Nie sme proti zmenám, ale musia priniesť želaný efekt a neohroziť existenciu niektorých škôl,“ uviedla.
Balíček novej školskej legislatívy
Vláda v druhej polovici augusta schválila balíček novej školskej legislatívy a viacerých novelizácií, ktorý okrem iného prináša zmenu financovania súkromných a cirkevných škôl. „Cieľom je vyrovnať podmienky financovania medzi verejnými školami a školami neštátnych zriaďovateľov vo vzťahu k plneniu verejnej funkcie vo vzdelávaní (napr. poskytovanie bezplatného vzdelania, neprípustnosť selektívneho prístupu pri prijímaní žiakov). Súčasná prax, v ktorej neštátne školy majú rovnaké financovanie ako verejné, hoci môžu vyberať školné alebo iné poplatky, zvýhodňuje žiakov z domácností s vyššími príjmami a môže viesť k oslabeniu verejného vzdelávacieho systému,“ uvádza vládou schválený materiál.
Predkladateľ rovnako argumentuje tým, že súčasný systém financovania cirkevných a súkromných škôl je v rozpore s cieľom štátu konsolidovať verejné vzdelávanie do škôl optimálneho rozsahu. „Jedným z nástrojov na podporu efektívnych škôl je zrušenie požiadavky, aby sa cirkevným a súkromným školám poskytovalo zo štátneho rozpočtu rovnaké množstvo finančných prostriedkov ako na žiakov vo verejných školách (s výnimkou mzdových nákladov),“ uvádza sa v návrhu zákona, ktorý má na stole Národná rada SR.