Projekt Lidl Dvorcheck pozná svojich víťazov, nové multifunkčné ihrisko získa 10 škôl

Projekt Lidl Dvorcheck pozná svojich víťazov. Slováci svojim favoritom odovzdali viac ako 2,3 milióna hlasov a rozhodli. Moderné multifunkčné ihriská v hodnote 1,1 milióna eur tak získalo desať základných a stredných škôl po celom Slovensku. Ako Lidl priblížil, projekt Dvorcheck nadväzuje na obľúbené iniciatívy ako Žihadielko a Lidl Čistinka. Cieľom je poskytnúť školám bezpečné a moderné miesta na aktívny pohyb.
Juraj Kucka ako ambasádor
Záujem o projekt bol obrovský. Do prvého ročníka sa zapojilo takmer 300 škôl, pričom o nové ihriská zabojovalo viac než 85-tisíc žiakov z 216 miest a obcí. To, že Slovákom záleží na zdraví budúcej generácie, dokazuje aj veľký záujem zo strany verejnosti.
Lidl rozdá školám multifunkčné ihriská za takmer milión eur. Zapojiť sa môže každá škola na Slovensku
„Potvrdilo sa, že keď sa ako komunita spojíme, dokážeme skvelé veci. Vďaka tomuto obrovskému zápalu a komunitnej podpore získava desať škôl ihriská v hodnote 1,1 milióna eur. Veríme, že tieto Dvorchecky prinesú žiakom radosť z pohybu, utužia priateľstvá a pomôžu im budovať zdravý životný štýl,“ povedala Martina Sujová, manažérka CSR projektov Lidl Slovenská republika.
Ambasádorom projektu sa stal futbalista Juraj Kucka. Uviedol, že ako otec vníma dôležitosť toho, aby mali deti priestor na pohyb, hru a šport. „Som rád, že Lidl prináša moderné multifunkčné ihriská, ktoré deťom otvoria cestu k zdravému životnému štýlu, novým priateľstvám a radosti zo športu. Byť ambasádorom tohto projektu je pre mňa česť, pretože verím, že šport dokáže dať deťom radosť a sny,“ povedal bývalý slovenský futbalový reprezentant.
Obrovská radosť na školách
Ako Lidl podotkol, pozitívny vplyv pohybu na vývoj detí je nespochybniteľný. Deti, ktoré majú pravidelný pohyb, sú zdravšie, majú lepšie sústredenie a kvalitnejší spánok. Rovnako im rastie aj sebavedomie.
Šport súčasne deti učí spolupracovať, byť férový a súčasne si deti budujú nové priateľstvá. Aby bola súťaž o nové ihriská spravodlivá, školy boli rozdelené do piatich kategórií podľa počtu žiakov. Nové ihrisko od Lidla získava desať škôl, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach v rámci jednotlivých kategórií.
Ktoré školy získali nové ihriská?
Nové ihriská získali Základná škola v obci Tuchyňa, Spojená škola v obci Okoč, Základná škola s materskou školou v Borskom Svätom Jure, Cirkevná základná škola, T. G. Masaryka v Lučenci, Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom, Základná škola M. Kóczána v Čiližskej Radvani, Základná škola Narnia v Banskej Bystrici, Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika v Leviciach, SŠ-Základná škola v Bratislave a Základná škola vo Veľkom Mederi.
„Na víťazných školách prepukla obrovská radosť. Zisk nového multifunkčného ihriska je pre mnohé z nich splneným snom, ktorý by si z vlastných rozpočtov nemohli dovoliť. Víťazné školy spolu získali viac ako 1,5 milióna hlasov, čo predstavuje vyše 66 percent všetkých odovzdaných hlasov,“ priblížil Lidl.
Najviac spomedzi škôl získala SŠ-Základná škola Bachova 4 v bratislavskom Ružinove. Zástupkyňa riaditeľky školy Marianna Koščuchová vyzdvihla, že sa žiaci aj rodičia zomkli pre dobrú vec. „Ihrisko bude slúžiť žiakom našej školy, ale i Ružinovčanom, preto sa veľmi tešíme z výsledku a sme hrdí na našich študentov a rodičov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a povzbudzovali počas súťaže,“ dodala Koščušová.
Ihrisko aj pre obyvateľov obce
Medzi víťazmi však nájdeme aj školy z menších miest a obcí. Medzi nimi aj Základnú školu M. Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani, ktorá získala obdivuhodných takmer 153-tisíc hlasov.
„Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani sa s odhodlaním zapojila do súťaže Lidl Dvorcheck, keďže naša škola nemá vonkajšie multifunkčné športové ihrisko. Počas jedného mesiaca sa spojili všetci – žiaci, rodičia, pedagógovia aj zamestnanci – aby prispeli k úspechu projektu. Spoločne sme oslovili našich bližších aj vzdialenejších známych a komunity, aby nás podporili. Celý svoj voľný čas sme venovali tejto súťaži a napokon sa nám s veľkou radosťou podarilo zaradiť medzi víťazov. S napätím očakávame výstavbu ihriska. V mene školy aj žiakov srdečne ďakujeme za túto jedinečnú príležitosť,“ vysvetlila Mgr. Judit Nagy, riaditeľka, ZŠ Móra Kóczána s VJM, Čiližská Radvaň.
Víťaznou školou v kategórii s najmenším počtom žiakov najviac hlasov získala Základná škola v Tuchyni. Aj keď išlo o najmenšiu školu zapojenú do súťaže, miestni obyvatelia podľa Lidlu ukázali o to väčšie odhodlanie a škola zvíťazila vo svojej kategórii s počtom takmer 185-tisíc hlasov.
„Vďaka tejto výhre pribudne v areáli školy nové multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť využívať nielen žiaci školy, ale aj obyvatelia obce. Keďže doposiaľ sme ihrisko nemali, veľmi sa tešíme, že naše deti budú mať moderný priestor na šport a pohyb. Ďakujeme Nadácii Lidl a všetkým, ktorí prispeli k tomuto krásnemu úspechu!,“ povedala riaditeľa školy Adriana Michalcová.
Aké ihrisko je Lidl Dvorcheck?
Lidl Dvorchek moderné multifunkčné ihrisko v rozmere 27 x 13 metrov. Povrch ihriska z tzv. liatej gumy je obľúbeným riešením pre dopadové plochy pod detské ihriská, ale aj pre športoviská a iné voľnočasové aktivity. Je známy svojou bezpečnosťou, tlmením nárazov, odolnosťou a nenáročnou údržbou. Súčasťou ihriska sú futbalové bránky, basketbalové koše, sieť na volejbal/nohejbal a na tenis a poskytuje tak atraktívny a bezpečný priestor pre mnohé športové aktivity.