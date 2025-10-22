Parlament schválil balíček novej školskej legislatívy, podľa Druckera urobili dôležitý krok pre budúcnosť detí

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili balíček novej školskej legislatívy. Zahŕňa novelizáciu školského zákona aj nové pravidlá financovania škôl, taktiež nový zákon o školskej správe.
Sedem materiálov obsahuje aj novely zákonov o odborných a pedagogických zamestnancoch, o odbornom vzdelávaní a príprave a o podpore práce s mládežou, rovnako aj vysokoškolský zákon.
Novelu podporili aj opoziční poslanci
Zákony podporili prevažne koaliční poslanci, avšak novela zákona o podpore práce s mládežou získala podporu aj od viacerých opozičných poslancov Kresťanskodemokratického hnutia, strany Sloboda a Solidarita aj Mareka Krajčího z Hnutia Slovensko.
Ministerstvo školstva potrebuje ušetriť približne 180 miliónov eur, úspory bude hľadať najmä cez racionalizáciu siete škôl
Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaŠ) SR uviedlo v tlačovej správe, ide o najväčšiu reformu slovenského školstva za ostatné dve desaťročia, ktorá sa dotýka všetkých úrovní školstva, od materských cez základné a stredné až po vysoké školy.
„Ich cieľom je nastaviť systém spravodlivo, zapojiť aj neverejné školy do poskytovania verejnej služby a zabezpečiť férovejšie podmienky pre všetky deti,“ uviedlo ministerstvo.
Novela prináša významné zmeny
Medzi významné zmeny, ktoré nová legislatíva prináša, patrí napríklad postupné zníženie veku dieťaťa, pre ktoré bude povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 čaká povinná škôlka štvorročné deti, o rok neskôr bude predprimárne vzdelávanie povinné pre deti od troch rokov veku. Zákonný zástupca ich ale bude môcť vzdelávať aj sám, ak bude mať prinajmenšom stredoškolské odborné vzdelanie, teda stredoškolské vzdelanie bez maturity. Bude však o tom musieť informovať obec.
OZ Domáce vzdelávanie opäť upozorňuje na problematické časti školského zákona, štátu môžu priniesť výdavky navyše
Voči tomuto návrhu sa v minulosti vymedzili napríklad Kresťanskodemokratické hnutie či Kresťanská únia. V prípade základných škôl predstavuje významnú zmenu nová definícia verejných školských obvodov. Podľa rezortu školstva ide o základný mechanizmus spravodlivého prijímania do základných škôl, ktorý zmení nejednotný a neraz nespravodlivý systém prijímania detí do škôl.
„Zohľadní sa kapacita škôl, vzdialenosť, dopravná dostupnosť, právo detí na vzdelávanie v štátnom jazyku aj v jazyku menšín, zákaz segregácie a princíp inkluzívneho vzdelávania. Cirkevné a súkromné školy môžu získať plné financovanie, ak prijímajú žiakov podľa pravidiel, neposkytujú vzdelávanie s poplatkom či preukázateľne prispievajú k verejnému záujmu,“ informovalo MŠVVaM SR.
Petície proti novým školským zákonom
Zmena financovania súkromných a cirkevných škôl vyvolala počas procesu prijímania predmetných legislatívnych zmien rozsiahlu nevôľu, ako u predstaviteľov niektorých politických subjektov, tak aj u zástupcov cirkevných a súkromných škôl. Za najväčšie riziká predkladaných zmien označovali diskrimináciu žiakov a rodičov.
Petíciu „Naše deti a školy si nedáme!“ podpísalo už 89-tisíc ľudí. Poslancov žiadajú, aby nepodporili novú legislatívu
Súkromné a materské školy totiž za určitých podmienok budú môcť prísť o 20 percent normatívu. To by vytvorilo diskriminačný prístup k deťom a dôsledky by dopadli na rodičov. Možný dôsledok vnímajú aj v nedostupnosti vzdelávania, keďže väčšina súkromných škôl, ktoré dnes vyberajú len symbolické školné, by bola nútená poplatky zvýšiť. Školy opakovane protestovali, ministerstvo sa zas proti ich námietkam opakovane vymedzilo.
V NR SR tiež ešte pred hlasovaním o nových školských zákonoch skončili dve petície proti nim. Petíciu iniciatívy Takto nie! podpísalo vyše 32 400 signatárov, ďalšiu priniesli členovia petičného výboru tvoreného rodičmi detí navštevujúcich cirkevné školy. Petíciu „Naše deti a školy si nedáme!“ podpísalo bezmála 89-tisíc občanov. Pred parlamentom sa minulý týždeň taktiež konalo protestné zhromaždenie proti zmenám v školstve.
Povinná maturita z matematiky
Zásadná reforma podľa ministerstva čaká aj stredné školstvo. „V matematike zavádzame nový spôsob výučby prostredníctvom objavovania a praktických úloh,“ priblížilo ministerstvo.
Maturantov na niektorých školách v budúcnosti čaká aj povinná maturita z matematiky, konkrétne od roku 2027. Bude dvojúrovňová, základnú absolvujú všetci maturanti a maturantky, vyššiu zas študentsvo smerujúce na technické a prírodovedné odbory.
„V odbornom školstve vzniknú centrá excelentnosti, ktoré nastavia štandardy pre ostatné školy a prepoja sa s univerzitami aj trhom práce,“ dodal rezort školstva. Reforma prináša aj rozsiahlu podpora učiteľov.
Ako sa zmeny dotknú vysokého školstva?
Novoprijatý zákon o vysokých školách má zas otvoriť slovenské školy medzinárodnému a modernejšiemu prostrediu. Do vysokého školstva by mal priniesť aj viac slobody, napríklad pri flexibilnejšom výbere predmetov či kratších programoch, menej byrokracie, a tiež moderné nástroje pre univerzity, pedagógov a študentstvo so silnejším prepojením na prax a využitím umelej inteligencie vo výučbe.
Viaceré vysoké školy plánujú počas 17. novembra rektorské voľno, Drucker to nevníma ako gesto proti vláde
K posilneniu bezpečnosti akademickej pôdy by zas mali prispieť silnejšie poradenské služby, mentoring a buddy systémy. Nová legislatíva zavádza aj pojem ochrany duševného zdravia a posilňuje ochranu pedagógov pred verejným zosmiešňovaním či klamstvami.
Zodpovednosť v prípade odmietania riešenia rizikového správania sa po novom rozširuje na rodičov či učiteľa, zlepšiť by sa mal podľa ministerstva aj prenos informácií medzi školami a poradenskými zariadeniami. Škola by sa vďaka tomu mala stať miestom, kde sa deti aj pedagógovia budú cítiť rešpektovaní a chránení.
Boj s byrokraciou
Novely a nové zákony bojujú aj s byrokraciou, zavedená bude jednotná elektronická platforma „e‑Prihlášky“, ktorá bude slúžiť pre prihlasovanie do škôlok, ZŠ aj SŠ.
„Rodičia prihlásia dieťa do školy rýchlo a pohodlne online, bez papierov a behania po úradoch. Školy získajú jednotný systém, ktorý im zníži administratívu. Prijímací proces bude jasnejší a férovejší, kapacity škôl sa využijú lepšie a odvolaní bude menej,“ ozrejmil rezort školstva. Nový zákon o školskej správe tiež zavedie, že každá škola bude pôsobiť ako samostatná právnická osoba. Verejné školy sa tak stanú rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami, súkromné a cirkevné zas neziskovkami.
Zavedené budú aj transparentné výberové konania na riaditeľov, pričom víťazné projekty budú povinne zverejňované. Podľa MŠVVaM SR tiež posilnia rady škôl a pedagogické rady, a zápisnice z ich zasadnutí budú povinne zverejňované. „Novým prvkom je inštitút verejného poskytovateľa, ktorý zaručí rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetky deti,“ doplnilo ministerstvo.
Má pomôcť k riešeniu nedostatku pedagógov
Nová legislatíva by mala prispieť aj k riešeniu nedostatku pedagógov. Zavádza totiž novú kategóriu „pedagogický zamestnanec – kandidát“. Vďaka tomu bude môcť študentstvo vysokých škôl učiť už popri štúdiu. Spresnenie čaká aj kvalifikačné požiadavky pre učiteľov a posilnia sa ich digitálne kompetencie.
„Profesijný rozvoj učiteľov sa zmodernizuje – umožní rýchlejšie atestácie, inovačné vzdelávanie podľa potrieb spoločnosti a vznikne katalóg vzdelávacích programov. Školy získajú viac kvalifikovaných a motivovaných učiteľov a učiteľské povolanie sa stane atraktívnejším,“ uviedlo MŠVVaM SR. Reformou prejdú aj špeciálne zariadenia, zavádza sa povinná pobytová diagnostika detí, činnosť centier sa rozšíri o ambulantnú a terénnu starostlivosť a budú prepojené aj s poradenským systémom. Posilniť by sa mala práca s rodinou aj transparentnosť.
Slovensko trpí nedostatkom pedagógov, ministerstvo robí viacero čiastkových krokov na zatraktívnenie povolania
„Do roku 2027 sa liečebno-výchovné sanatóriá transformujú na moderné diagnostické a reedukačné centrá s nastavenými štandardmi a jasnými kontrolnými mechanizmami. Namiesto odkladania problémov sa zameriame na prevenciu a podporu priamo v prirodzenom prostredí dieťaťa,“ doplnil rezort školstva.
Minister Drucker sa poďakoval za podporu
Podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) urobili dôležitý krok pre budúcnosť detí a ukázali, že vedia robiť rozhodnutia, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.
„Ďakujem kolegom a poslancom národnej rady, ktorí podporili kľúčové zmeny v školstve. Jednoducho preto, lebo vieme, že bez kvalitného vzdelávania nemá Slovensko šancu rásť,“ dodal.
„Slovensko si už nemôže dovoliť zaostávať za vyspelými európskymi krajinami. Vzdelávanie je investícia. Ak sa nám podarí udržať toto tempo legislatívnych zmien i nelegislatívnych krokov nasledujúcich 10 až 15 rokov, tak školstvo je oblasťou, ktorá má šancu vyviezť Slovensko z ekonomických problémov a priniesť desiatky miliárd eur naviac,“ dodal.
V pláne sú aj regionálne workshopy
Diskusie o schválených novelách a zákonoch boli podľa ministerstva opakované a rozsiahle. Prízvukovalo, že zmeny sú starostlivo naplánované a majú jasný harmonogram s dostatočnými prechodnými obdobiami, aby ich školy, pedagógovia aj rodičia zvládli.
Súhlas rodičov nebude potrebný pri žiadnych predmetoch, štátny vzdelávací program je podľa Druckera v súlade s ústavou
„Nový systém sa nebude týkať stredných neverejných škôl, škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, škôl s medzinárodným programom i škôl, kde aspoň 35 percent žiakov tvoria deti so špeciálnymi potrebami alebo zo znevýhodneného prostredia,“ upozornil rezort školstva.
Avizoval tiež, že v najbližších mesiacoch sú v pláne regionálne workshopy pre školy a zriaďovateľov, kde by im mali byť vysvetlené jednotlivé zákony, a školám by mali pomôcť s adaptáciou.