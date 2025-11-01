Univerzita sv. Cyrila a Metoda chystá voľbu rektora na obdobie rokov 2026-2030

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave vyhlásil voľbu kandidáta na rektora pre funkčné obdobie od 22. mája 2026 do 21. mája 2030. Voľba sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia 24. februára 2026.
Písomné návrhy na kandidáta na rektora môžu predsedovi Akademického senátu UCM predkladať členovia akademickej obce a členovia Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od 27. októbra do 30. januára 2026. Nevyhnutnou súčasťou návrhu sú, okrem iných dokumentov, programové tézy kandidáta, ktoré obsahujú návrh stratégie rozvoja univerzity.
Aktuálne je rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda Katarína Slobodová Nováková. Vo februári 2022 už v prvom kole volieb rektora získala spomedzi troch kandidátov trojpätinovú väčšinu hlasov členov volebného zhromaždenia.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súčasnosti zažíva obdobie nebývalých investícií do rozvoja infraštruktúry, najväčších od vzniku univerzity v roku 1997. Medzi najvýznamnejšie investičné aktivity UCM patrí kúpa a rekonštrukcia budovy na Hajdóczyho ulici a kúpa a rekonštrukcia budovy bývalej SPŠ v Piešťanoch, ktorá bude slúžiť študentom Fakulty zdravotníckych vied.