U žiakov pribúdajú problémy s duševným zdravím, riešenia môže do slovenských škôl priniesť metóda všímavosti

U žiakov v celej Európe pribúdajú problémy s duševným zdravím, riešenia v oblasti duševného zdravia môže do slovenských škôl priniesť metóda všímavosti (mindfulness).
O jej prinesenie do škôl sa usiluje Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a vzdelávací program Komenského inštitút. Prieskum HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) z roku 2022 ukázal, že dievčatá v tínedžerskom veku na Slovensku pociťujú výrazne vyššiu mieru stresu a úzkosti ako chlapci. Polovica z nich zažíva stres viac ako raz za týždeň, u chlapcov zažíva podobné pocity 35 percent.
Duševná pohoda u detí
Ako informovalo CEEV Živica, v porovnaní s inými štátmi slovenskí žiaci vo veku 15 rokov uvádzal až o 10 percent vyššiu mieru stresu a úzkosti než medzinárodný priemer štúdie. Zároveň výsledky testovania PISA z predmetného roku poukázali na silný vplyv duševnej pohody na akademické výsledky žiakov. V priemere o šesť testovacích bodov mávali lepši výsledky žiaci, ktorí dokázali lepšie ovládať svoje emócie či boli odolnejší voči stresu ako ich rovesníci s nižšou mierou sebaregulácie.
Nový projekt podporí duševné zdravie detí a mládeže, nevyhnuté je podľa ministra Druckera zamerať sa na prevenciu
CEEV Živica poukazuje, že schopnosť učiť sa a emócie sú úzko prepojené. V rámci medzinárodného projektu Wellbeing na školách sa usiluje o posilnenie odolnosti a duševnej pohody detí a učiteľov v školskom prostredí, a to prostredníctvom metódy všímavosti (mindfulness), čo je súbor relaxačných nástrojov a techník napomáhajúcich znižovaniu úzkosti a stresu.
Syndróm vyhorenia u študentov: Čo robiť, keď sa škola pre deti stane zdrojom stresu? - ROZHOVOR
„Technikami všímavosti sa podporuje koncentrácia a pamäť, znižuje sa pocit úzkosti a konflikty v kolektíve a podporuje sa empatia, motivácia a spolupráca. Pridanou hodnotou projektu Erasmus+ je využitie praktických výstupov, konkrétne príručky pre učiteľov a mobilnej aplikácie, ktoré učiteľov a žiakov prevedú cvičeniami všímavosti, a to priamo v triedach. Benefitom je tiež základný výcvik všímavosti pod vedením odborníčky na túto tému a mentorská podpora v téme mindfulness, aby mohli byť učitelia ambasádormi všímavosti vo svojej škole,“ vysvetľuje programová manažérka Komenského inštitútu a psychologička Zuzana Labašová.
Pilotná fáza projektu
Už čoskoro sa do pilotnej fázy projektu na Slovensku zapoja tímy učiteľov a školských psychológov z viacerých miest. Ide o Nitru, Nováky, Pezinok, Prešov, Zvolen, a tiež obec Pliešovce. Následne priamo so žiakmi v školách otestujú mobilnú aplikáciu a metodiku, ktoré vznikajú v rámci projektu.
Požiadať o pomoc nie je slabosť. Trnavský kraj rozbieha projekt na podporu duševného zdravia
„Minulý rok som sa s deviatakmi na ranných kruhoch venovala aktivitám s prvkami mindfulness. Spoločne sme si vyskúšali všímavé jedenie, rôzne techniky dýchania, metódu 5-4-3-2-1 a ďalšie cvičenia,“ opísala uviedla učiteľka Linda Ižárová zo ZŠ Československej armády v Prešove. Ako uviedla, žiactvu sa najviac osvedčili dychové techniky. Vďaka nim dokázali pristupovať s väčším pokojom k Testovaniu 9 či prijímacím skúškam. „Mnohí sa dokonca vyjadrili, že im tieto cvičenia pomáhajú večer sa upokojiť a ľahšie zaspať,“ dodala Ižárová.
Projekt potrvá do októbra 2027. Vedie ho česká Masarykova univerzita, a to v medzinárodnej spolupráci s partnermi z Grécka, Slovenska a Írska. Vplyv predmetných techník na duševnú pohodu žiakov následne otestuje fínska univerzita Jyväskylä. Všetky vzdelávacie nástroje a mobilná aplikácia budú bezplatne prístupné pre verejnosť na stránke www.wellbeinginschools.eu/sk, a to vďaka financovaniu z programu Európskej únie Erasmus+.