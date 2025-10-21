Obec Lomnička má na výstavbu školy pol roka. Ak to nestihne, bude musieť vrátiť peniaze z plánu obnovy

Obec Lomnička na severe Slovenska sa chce po niekoľkoročnej príprave pustiť do výstavby novej základnej školy. Robí tak aj napriek tomu, že stavbu musí mať hotovú do pol roka. Na projekt v hodnote 11,5 milióna eur chce totiž využiť financie z Plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého musí stihnúť kolaudáciu do 30. apríla budúceho roka.
Starostka obce Mária Račková pre agentúru SITA uviedla, že si je vedomá rizika, ktoré toto rozhodnutie prináša, no školu v obci urgentne potrebujú, od budúceho roka jej totiž hrozí trojzmenná prevádzka.
Obec novú školu súrne potrebuje
Zámerom výstavby novej školy je zvýšiť jej kapacitu a tak odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku. Obec má podľa Račkovej so zhotoviteľom podpísaný harmonogram prác na 14 mesiacov, stihnúť ich však musí za pol roka. Starostka uviedla, že samospráva podala žiadosť o financie na výstavbu novej školy, pričom v apríli tohto roka dostala potvrdenie o splnení všetkých kritérií. S ministerstvom školstva tiež podpísala memorandum o spoločnom postupe.