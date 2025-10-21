Obec Lomnička má na výstavbu školy pol roka. Ak to nestihne, bude musieť vrátiť peniaze z plánu obnovy

Starostka obce si je vedomá rizika, no školu v obci urgentne potrebujú, od budúceho roka jej totiž hrozí trojzmenná prevádzka.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
škola, trieda
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Lomnička Základné školy Školstvo z lokality Lomnička

Obec Lomnička na severe Slovenska sa chce po niekoľkoročnej príprave pustiť do výstavby novej základnej školy. Robí tak aj napriek tomu, že stavbu musí mať hotovú do pol roka. Na projekt v hodnote 11,5 milióna eur chce totiž využiť financie z Plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého musí stihnúť kolaudáciu do 30. apríla budúceho roka.

Starostka obce Mária Račková pre agentúru SITA uviedla, že si je vedomá rizika, ktoré toto rozhodnutie prináša, no školu v obci urgentne potrebujú, od budúceho roka jej totiž hrozí trojzmenná prevádzka.

Obec novú školu súrne potrebuje

Zámerom výstavby novej školy je zvýšiť jej kapacitu a tak odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku. Obec má podľa Račkovej so zhotoviteľom podpísaný harmonogram prác na 14 mesiacov, stihnúť ich však musí za pol roka. Starostka uviedla, že samospráva podala žiadosť o financie na výstavbu novej školy, pričom v apríli tohto roka dostala potvrdenie o splnení všetkých kritérií. S ministerstvom školstva tiež podpísala memorandum o spoločnom postupe.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť
Prejsť na článok
Prihláste sa, ak už máte predplatné
Viac k osobe: Miroslav Zelina
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEU Európska úniaMinisterstvo školstva výskumu vývoja a mládeže SR
Okruhy tém: Plán obnovy a odolnosti SR Samospráva výstavba škôl Základná škola
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk