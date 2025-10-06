Žiaci v Malom Slivníku už mesiac nechodia do školy a učia sa „dištančne“, OZ Dajme deťom hlas podáva podnet

Deti v Malom Slivníku (okres Prešov) už niekoľko týždňov nechodia prezenčne do školy, OZ Dajme deťom hlas podáva podnet Kancelárii verejného ochrancu práv aj komisárovi pre deti. OZ tvrdí, že deti v tejto obci sa učia „dištančne“ a reálne dostávajú len pracovné listy. To podľa nich ale nemožno považovať za primeranú formu zabezpečenia povinnej školskej dochádzky.
„Napriek dvom návštevám ministra školstva v regióne nie je stále jasné riešenie,“ podotýka OZ. V súvislosti s tým, že takmer štyri desiatky detí z obce od začiatku aktuálneho školského roka neboli riadne v škole, sa domnieva, že dochádza k porušovaniu ich práva na vzdelávanie, ktoré garantujú Dohovor o právach dieťaťa i Ústava SR.
Dištančné vzdelávanie nemôže byť prvou voľbou
„Deti sa vzdelávajú dištančne, avšak táto forma nespĺňa ani len minimálne náležitosti dané školským zákonom, ktorý hovorí, že „Dištančné vzdelávanie je organizované bez priameho kontaktu pedagogického zamestnanca so žiakom komunikáciou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí“. U detí z Malého Slivníka nie sú využívané počítačové siete, len im prináša asistentka pracovné listy, ktoré majú po mesiacoch prázdnin dopĺňať samé, bez opakovania, bez podpory učiteľov, v situácii, keď im ani rodičia nevedia poradiť,“ tvrdí OZ.
Andrea Settey Hajdúchová z OZ Dajme deťom hlas zdôraznila, že dištančné vzdelávanie nemôže byť prvou voľbou a nemôže byť ani dlhodobé. „Školský systém si naň od pandémie zvykol, a bohužiaľ, ho i zneužíva. Potvrdzuje to aj prípad Malého Slivníka. Spôsob, akým je zabezpečené vzdelávanie detí z tejto obce nie je rozhodne možné považovať za adekvátnu náhradu prezenčnej formy vzdelávania a zabezpečenie riadnej povinnej školskej dochádzky,“ uviedla.
Apel na obnovenie prezenčného vzdelávania
Rovnako apelovala na potrebu okamžite obnoviť prezenčné vzdelávanie, a tiež na to, aby sa v zákone stanovili podmienky pre dištančné vzdelávanie. Legislatíva totiž podľa OZ nestanovuje časový rámec pre využitie dištančnej formy vzdelávania ani jednoznačne neurčuje jej podobu.
„Hovorí, že má prebiehať prostredníctvom počítačových sieti, no nezaväzuje školy či orgány štátnej školskej správy, keď o tejto forme rozhodnú, zisťovať dostupnosť technológií v rodinách ani zabezpečiť zariadenia na čas dištančného vyučovanie deťom, ktoré ich nemajú,“ dopĺňa občianske združenie a s tým, že sa s podnetom obrátili na ombudsmana aj na komisára pre deti. Požadujú od nich, aby vstúpili do konania, preskúmali porušenie práva detí na vzdelávanie, prípadne iniciovali aj úpravu školského zákona, aby sa takýmto situáciám do budúcna predišlo.
Spádová škola
„Takmer 40 druhostupniarov z Malého Slivníka chodilo ešte v minulom školskom roku do ZŠ v Terni, ktorá bola určená Okresným úradom v Prešove ako spádová škola. Pre nedostatočné kapacity škola vzdelávala deti v dvojzmennej prevádzke,“ uviedlo ďalej OZ.
Doplnilo, že prešovský krajský súd rozsudkom z minuloročného apríla zrušil rozhodnutie o zaradení Malého Slivníka do školského obvodu Základnej školy v Terni. Školskému úradu zároveň nariadil vypracovať plán na odstránenie diskriminácie detí.
„ZŠ Terňa následne zrušila dvojzmennú prevádzku a Regionálny úrad školskej správy v Prešove začal preverovať kapacity základných škôl v okolí. Zistil, že školy majú voľné kapacity pre žiakov, no časť z nich nie je plnoorganizovaná, teda má len prvý stupeň (Demjata, Záhradné, Gregorovce), ďalšie nemajú priame autobusové spojenie s Malým Slivníkom (Tulčík), a ďalšie deklarovali, že nemôžu využiť plnú kapacitu pre rekonštrukciu (Raslavice). Rozhodol preto, že žiaci prvého stupňa ZŠ z Malého Slivníka zostanú v ZŠ Terňa a pre žiakov druhého stupňa určil školský obvod mesto Prešov,“ priblížilo ďalej občianske združenie.
Riešenie stále nie je jasné
Rozhodnutie úrad prijal v druhej polovici augusta 2025. Rodičia ho ale neakceptovali, argumentovali tým, že sa to dozvedeli na konci prázdnin, a tiež náročnosťou cestovania do Prešova pre deti. OZ uviedlo, že medzi Malým Slivníkom a Prešovom jestvuje priame spojenie, no ranné autobusy často stoja v kolónach a v Prešove deti ešte potrebujú prestúpiť na MHD.
„Malý Slivník dva razy navštívil minister školstva (12. septembra a 1. októbra), no riešenie stále nie je jasné a deti sú v horšej situácii ako pred rozhodnutím súdu a zrušením dvojzmennej prevádzky,“ uzavrelo združenie.