Drucker v prípade školy v Malom Slivníku vytvoril priestor na dohodu, je pripravený využiť aj krajné riešenie

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) je v prípade školy v Malom Slivníku (okres Prešov) pripravený využiť aj krajné riešenie a nariadiť povinný nástup detí do škôl podľa najlepšieho možného kľúča. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Deti v Malom Slivníku totiž už niekoľko týždňov nechodia prezenčne do školy, na čo upozornilo OZ Dajme deťom hlas. Avizovalo tiež, že podáva podnet Kancelárii verejného ochrancu práv aj komisárovi pre deti.
Deti dostávajú len pracovné listy
OZ tvrdí, že deti v tejto obci sa učia „dištančne“ a reálne dostávajú len pracovné listy. To podľa nich ale nemožno považovať za primeranú formu zabezpečenia povinnej školskej dochádzky, domnievajú, že dochádza k porušovaniu práva týchto detí na vzdelávanie, ktoré garantujú Dohovor o právach dieťaťa i Ústava SR.
„Deti sa vzdelávajú dištančne, avšak táto forma nespĺňa ani len minimálne náležitosti dané školským zákonom, ktorý hovorí, že „Dištančné vzdelávanie je organizované bez priameho kontaktu pedagogického zamestnanca so žiakom komunikáciou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí“. U detí z Malého Slivníka nie sú využívané počítačové siete, len im prináša asistentka pracovné listy, ktoré majú po mesiacoch prázdnin dopĺňať samé, bez opakovania, bez podpory učiteľov, v situácii, keď im ani rodičia nevedia poradiť“, tvrdí OZ.
Priestor na dohodu
Minister Drucker podľa rezortu školstva vytvoril priestor na dohodu pre dotknuté samosprávy v prípade detí z tejto obce, a ak nedôjde k okamžitej dohode miestnych aktérov pristúpi k využitiu všetkých mimoriadnych právnych možností.
„Zdôrazňujeme, že za zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky detí sú zodpovední rodičia a podmienky má vytvoriť miestna samospráva, teda obec, v ktorej majú žiaci trvalý pobyt. V tomto prípade obec Malý Slivník nezabezpečila v súvislosti so zákazom dvojzmennej dochádzky platným od 1. septembra 2025 podmienky na plnenie školskej dochádzky deťom na iných školách,“ uviedlo MŠVVaM SR.
Aktívne angažovanie na riešení
Doplnilo, že Regionálny úrad školskej správy v Prešove v súvislosti s rozsudkom prešovského krajského súdu určil ako spoločný školský obvod mesto Prešov. Do škôl v meste malo nastúpiť takmer 40 detí z Malého Slivníka.
„Keďže určenie spoločného školského obvodu nemení právo rodičov slobodne zvoliť školu pre svoje dieťa, a rodičia dotknutých detí s ponúknutým riešením nesúhlasili, vznikla patová situácia,“ poznamenáva rezort školstva.
Zdôraznil tiež, že minister Drucker sa aktívne angažoval na riešení, s cieľom, aby deti z obce mohli čo najskôr nastúpiť do škôl. „Deti majú právo sedieť v laviciach, nie čakať na rozhodnutia dospelých. Ministerstvo vytvorilo priestor na dohodu, teraz nastal čas, keď musia zodpovedné samosprávy a rodičia okamžite konať,“ uzavrelo ministerstvo.