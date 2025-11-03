Mladý Slovák venuje školám 10 000 eur na modernizáciu. Na prihlasovanie do súťaže s WocaBee zostávajú 4 dni!

Inovatívna online súťaž zlepšuje žiakom jazykové vedomosti a školám ponúka šancu získať desaťtisíc eur na modernizáciu. Registrácia do súťaže končí 6. novembra 2025 o 23:59 hod. na www.wocabee.app
Za súťažou Jazykový WocaBee šampionát stojí už siedmy rok mladý softvérový inžinier Michal Ošvát. Je autorom úspešnej aplikácie WocaBee na učenie cudzích jazykov pre školy. Aplikáciu využívajú slovenské školy od roku 2018, doteraz ju vyskúšalo viac ako 700 tisíc žiakov a učiteľov. Až 99 % učiteľov by aplikáciu odporúčalo aj ďalším.
Už rok po uvedení WocaBee prišiel Michal Ošvát s myšlienkou prepojiť školy v online súťaži. Jazykový WocaBee šampionát postavil na myšlienke usilovnosti v učení sa nových slovíčok. Súťaž od jej vzniku podporuje poskytnutím záštity aj ministerstvo školstva.
Online jazyková súťaž pre všetkých
Súťaže Jazykový WocaBee šampionát sa môžu zúčastniť všetky ročníky základných aj stredných škôl bez ohľadu na to, aký cudzí jazyk sa žiaci učia. Za precvičovanie slovíčok a fráz v aplikácii získavajú body, tzv. WocaPoints – čim viac precvičujú, tým viac sa naučia.
Okrem slovnej zásoby sa však zlepšujú aj v konverzácii – vyskúšanie AI konverzácie BeeTalk™ vo WocaBee je jednou z podmienok na zaradenie do súťaže.
Jazykový WocaBee šampionát sa uskutoční najskôr v okresných a krajských kolách, víťazi krajských súťaží postupujú do celoslovenského kola. V každom kole víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka.
10 000 EUR pre moderné slovenské školy
Hlavnou výhrou v súťaži pre školy je príspevok na modernizáciu vyučovania. V tomto školskom roku Michal Ošvát poskytol pre slovenské školy, ktoré sa zúčastnia súťaže rekordných 10 000 EUR.
Škola, ktorá sa v celoslovenskom kole Jazykového WocaBee šampionátu umiestni na 1. mieste získa podporu 4 000 EUR (3 000 EUR licencie WocaBee, 1 000 EUR finančný príspevok). Druhé miesto v šampionáte znamená 3 300 EUR pre školu (2 600 EUR licencie WocaBee a 700 EUR finančný príspevok) a tretie miesto organizátor odmení sumou 2 700 EUR (2 300 licencie WocaBee a 400 EUR finančný príspevok).
Najlepšie výkony v učení jazykov však získajú odmenu už od okresného kola. Žiaci z víťazných tried v každom okrese napríklad získajú od partnera LangBee online jazykový kurz angličtiny alebo nemčiny v hodnote 6 EUR a na zaujímavé ceny sa môžu žiaci tešiť aj v ďalších kolách súťaže.
Veľkou motiváciou sú aj výhry, ktoré môže získať každá zapojená škola, žiak aj učiteľ v žrebovaní. Triedy môžu vyhrať spoločný výlet do ZOO s výkladom v cudzom jazyku, žiaci hrajú o iPhone alebo Xbox, a jeden učiteľ zo Slovenska si dokonca vychutná zaslúžený oddych pri mori.
Jednoduchá registrácia
Školy a učitelia môžu žiakov prihlásiť do súťaže Jazykový WocaBee šampionát do 6. novembra 2025 do 23:59 hod. Prihlasovanie je veľmi jednoduché – stačí na stránke www.wocabee.app objednať bezplatnú mesačnú verziu aplikácie WocaBee a následne splniť jednoduché podmienky.
Učiteľ má zadať žiakom v aplikácii aspoň 2 balíčky slovíčok na precvičovanie. Každý žiak, ktorý ich splní a zároveň absolvuje s aplikáciou aspoň dve AI konverzácie BeeTalk™ zaraďuje seba, svojho učiteľa aj svoju školu do žrebovania o zaujímavé vecné ceny. Triedy, ktoré už aplikáciu používajú, sú do súťaže zaradené automaticky.
Poďakovanie partnerom
Jazykový WocaBee šampionát získal záštitu Ministerstva školstva, výskumu vývoja a mládeže SR. Súťaž na Slovensku ďalej podporili:
Partneri: Alza.sk, Bridge Publishing House International, LangBee, Martinus, NIVEA, SPN – Mladé letá, Vydavateľstvo Enigma
Hlavný mediálny partner: PRAVDA
Mediálni partneri: rodinka.sk, skolske.sk, TOUCHIT, vskolstve.sk
