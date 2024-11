Školskí odborári sa stretli s prezidentom Pellegrinim. Prísľub dostali, ale konkrétne výsledky to zatiaľ neprinieslo

Školskí odborári sa stretli s prezidentom, konkrétny výsledok to zatiaľ neprinieslo. Uviedol to predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek po rokovaní s prezidentom Petrom Pellegrinim.

„Prísľub sme dostali, konkrétny výsledok povedať zatiaľ neviem,“ uviedol Ondek a priblížil, že cieľom stretnutia bolo informovať ho o tom, čo sa aktuálne deje v slovenskom školstve, a aby zo svojej pozície hovoril s politikmi, ktorí majú školstvo na starosti.

Hovorili o viacerých problémoch

Prijatie prezidentom školskí odborári vnímajú veľmi pozitívne. Obrátili sa na neho ako na najvyššie postaveného politika, aby im pomohol hlavne s riešením finančných problémov, keďže ministerstvo školstva nedisponuje takým balíkom financií, ktoré by pomohli zlepšiť financovanie školstva. Ondek s prezidentom hovoril o viacerých problémoch. Témou bolo postavenie pedagogických odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a vedcov v nadväznosti na ich odmeňovanie.

„Dotkli sme sa aj prenesených kompetencií a originálnych kompetencií hlavne u nepedagogických zamestnancov, ktoré sú financované cez podielové dane v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí. Ďalej sme hovorili o možnom presune ďalších školských zariadení do preneseného výkonu, nielen materských škôl ale aj základných umeleckých škôl, centier volného času, školských klubov detí a školských jedální. Na úrovni stredných škôl ide hlavne o školské internáty a jazykové školy,“ informoval Ondek. Otvorili aj otázku platového automatu, ktorý by mohol do budúcna existovať.

„Ďalšia vec, ktorá je veľmi ťaživá, sú platy našich nepedagogických zamestnancov. Odovzdali sme prezidentovi tabuľku, podľa ktorej sú títo zamestnanci platení. Poukázali sme na to, že sa dvíha minimálna mzda od 1. januára 2025 a bude na úrovni 816 eur, ale tarifné tabuľky nepedagogických zamestnancov sa nedvíhajú,“ doplnil Ondek.

Žiadajú navýšenie platov

Ako vysvetlil, nízke platy nepedagogických zamestnancov sú obrovským problémom, pretože bez nich nemôže existovať jediná škola.

„S prezidentom hovorili aj o optimalizácii siete škôl. Prezidentovi sme vysvetlili, aký je náš názor na zlučovanie alebo optimalizáciu v rámci stredného školstva. Týka sa to najmä odborných škôl, kde prebiehajú rokovanie v rámci jednotlivých krajov,“ uviedol Ondek s tým, že ich bude zaujímať najmä zamestnanosť a ako to bude fungovať ďalej.

To, čo školskí odborári požadujú, je navýšenie platov o 10 percent od 1. januára 2025. Ďalej je to možnosť zavedenia platového automatu, zjednotenie financovania v rámci regionálneho školstva, a predložili aj požiadavku pre úpravu tabuľky nepedagogických zamestnancov.

Kvalitné vzdelávanie a výchova

„Ďalšia požiadavka sa týka našich zásadných pripomienok ku kurikulárnej reforme,“ doplnil Ondek. Pellegrini sa vyjadril, že je zástancom takého financovania školstva, aby bolo stabilizované a aby doň prichádzali mladí ľudia a tí starší neodchádzali. Súčasne sa vyjadril, že by vláda mala pristúpiť k financovaniu tak, aby zabezpečila kvalitnú výchovu a vzdelávanie.

„Keď má byť ale zabezpečená kvalita výchovy a vzdelávania, musíme mať zabezpečených aj kvalitných pedagogických odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a vedcov,“ vyhlásil Ondek a doplnil, že prezident ich vyzval ku kompromisu aj vzhľadom k súčasnej finančnej situácii štátu.

To však bude predmetom ďalších rokovaní a odborári nateraz zostali na rovnakej pozícii a naďalej požadujú navýšenie platov o 10 percent.

Diskusia s ministerstvo financií

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v mene ministerstva školstva a vlády povedal, že môžu ponúknuť isté vnútorné úspory, ktorý by mohli predstavovať prvý balík valorizácie v roku 2025.

Vyjadril sa, že rozumie všetkým požiadavkám a podporuje ich, pretože je to súčasne v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré vláda podľa jeho slov momentálne neplní. Drucker na stretnutí poukázal na stav verejných financií a informoval o konsolidačných opatreniach a možností štátneho rozpočtu.

„Som presvedčený, že nájdeme v priebehu nasledujúcich týždňov, možno skôr, nejakú dohodu. Nie je to iba o samotnej valorizácii tarifných platov. Sú tam aj ďalšie veci, o ktorých si myslím, že nájdeme dohodu,“ uviedol Drucker s tým, že dôležitá bude aj ďalšia diskusia s ministerstvom financií o ďalších rokoch a pokračovanie v konsolidačnom úsilí, aby dokázali zabezpečiť rast tarifných platov učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve.