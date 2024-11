Budú kamery na školách časovanou bombou? Odborník na bezpečnosť sa obáva úniku informácií

Ministerstvo vnútra chce zaviesť na školách kamery, ktoré budú rozpoznávať tváre. Tento zámer podporuje aj vláda a na ich nákup vyčlenila 63 miliónov eur.

Progresívne Slovensko spolu s bezpečnostnými analytikmi sa však obávajú o bezpečnosť detí a upozorňujú na možný únik informácií. Informuje TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

„Možno nejaké drobné krádeže a drobné konflikty to objasní ten kamerový systém, len je otázne, či to stojí za tú stratu súkromia,“ uviedol pre televíziu Filip Hanker, odborník na kybernetickú bezpečnosť a šéfredaktor žive.sk.

V bratislavskej škole ich používajú roky

V bratislavskej ZŠ Ostredková ich používajú od roku 2008 a riaditeľka v nich vidí prínos, nakoľko sa znížila hrozba pre potenciálnych zlodejov a tiež sa zlepšilo správanie detí.

„Deti si dávajú pod kamerovým systémom väčší pozor na svoje správanie. Na to, či kopnú alebo ublížia nejakému spolužiakovi, pretože vedia, že všetko je zaznamenávané na kamere,“ vyzdvihla riaditeľka Erika Drgoňová.

Skúsenosť s nimi majú aj na Gemeri, kde ich využívajú na takmer každej základnej škole. Priestory monitorujú pre bezpečnosť žiakov a majetku. Kamery tiež pomáhajú objasniť šikanu či vandalizmus.

Časovaná bomba?

Dáta na nich však môžu byť časovanou bombou v prípade, že sa dostanú do nesprávnych rúk. „Naozaj v dnešnej ére je možné nasnímať človeka tak, že potom cez umelú inteligenciu a deepfake spravíte jeho dokonalý model, ktorý ani vlastní známi nemusia rozoznať,“ upozorňuje Hanker.

Práve v dobe rozmachu umelej inteligencie to podľa odborníka na bezepčnosť nie je dobrý nápad. V minulosti na to doplatili veľkí dodávatelia, keď sa hackerom podaril prienik dovnútra a malo to veľmi vážne dôsledky.

Kamerové systémy tiež nepoužívajú všade vo svete. „Ono to robí niekoľko štátov na svete, tak ako centrálnejšie. To sú povedzme neslobodné štáty, ktoré majú na tom nejaký vyšší záujem. To, že sa Slovensko pridá do takéhoto klubu s takýmto nejakým nápadom, je veľmi zvláštne aktuálne,“ doplnil na záver.