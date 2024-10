Gymnazisti zo Svidníka protestovali v Prešove proti zlúčeniu so Spojenou školou, podporilo ich aj niekoľko poslancov

Svoj nesúhlas so zamýšľaným zlúčením Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku s miestnou Spojenou školou prišlo v pondelok pred budovu Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), v ktorej rokovali krajskí poslanci, vyjadriť približne 100 študentov a rodičov gymnázia.

S transparentmi prišli na rokovanie aj napriek tomu, že poslanci takýto bod nemali zahrnutý v programe zasadnutia.

Obávajú sa zániku gymnázia

Ako vysvetlila predsedníčka rodičovskej rady gymnázia Jana Micenková, snahou je, aby takýto zámer do rokovania zahrnutý vôbec nebol zahrnutý ani v budúcnosti.

„Rodičia boli veľmi pobúrení a vyjadrili jasný nesúhlas s týmto zámerom. Zaviazali ma, aby sme VUC-lku vyzvali, aby urobila všetko preto, aby gymnázium v takejto podobe a na tomto mieste ostalo. Problém je v tom, že aj samotní rodičia, študenti, aj občania mesta Svidník vnímajú, že týmto krokom môže časom gymnázium s 76-ročnou tradíciou zaniknúť. Presťahovaním študenti vnímajú, že sa môže postupne znížiť aj kvalita výučby a zníži sa automaticky aj záujem o štúdium,“ uviedla Micenková.

Gymnázium má aktuálne okolo 135 študentov. Do Prešova prišli zo Svidníka na dvoch autobusoch.

Kvalitné vzdelanie je základ

„História nášho gymnázia sa píše už od roku 1948, čiže je to jedna z najstarších budov a my sme sa rozhodli bojovať za naše gymnázium, lebo si neželáme, aby naše gymnázium bolo premiestnené, čo by narušilo rôzne fungujúce procesy,“ uviedol študent štvrtého ročníka Patrik Leškanič, podľa ktorého je gymnázium najlepšou prípravou na vysokoškolské štúdium.

„Ak sa presťahujeme, môžeme ako škola padnúť, lebo keď sa na Slovensku zlučujú dve školy, tak jedna z nich aj tak padla. My študenti sme dosť ukrátení, že v našom regióne nie je železnica, zrušili nám pôrodnicu a myslím si, že kvalitné vzdelanie v regióne je základ,“ dodala druháčka Angelika Gmitterová.

Protestujúcich pred budovu úradu prišla podporiť aj deviatka poslancov PSK, ktorí im vyjadrili podporu.

„Hlasovanie dnes nie je a verím tomu, že táto alternatíva ani do hlasovania nepríde, keďže sme dali jasný signál vedeniu PSK, konkrétne odboru školstva, že táto stratégia a návrh, ktorý je teraz momentálne na stole z dielne školstva, je neakceptovateľný našou stranou. Chceme hľadať rôzne spôsoby a riešenia, aby sme tento problém vyriešili k spokojnosti,“ uviedol krajský poslanec za okres Svidník Ján Vook.

Iniciatíva vyšla z ministerstva

Podľa vedúceho odboru školstva Úradu PSK Jána Furmana, iniciatíva na zmenu vyšla z ministerstva školstva. Dôvodom je podľa neho veľa stredných škôl a málo žiakov. V prípade svidníckeho gymnázia klesol počet študentov za desať rokov zo 400 na súčasných 135.

„My ako samosprávny kraj sme mali pripraviť optimalizačné projekty a do 30. augusta ich odovzdať. Oni ich teraz posudzujú a spätná väzba bude pre nás tá, či ideme do toho alebo nie,“ uviedol Furman, podľa ktorého zatiaľ nie je nič definitívne rozhodnuté.

Aj v prípade schválenia ale bude podľa vedúceho odboru práve gymnázium dávané do popredia zlúčených škôl a bol by aj prvý v novom názve školy.

Racionalizačné opatrenia nevylúčil ani v ďalších školách iných okresov. „Máme pripravených viacero týchto projektov, teda na ministerstve školstva je viac ako 10 projektov, ktoré budú riešiť aj ostatné gymnázia. Je teda možnosť, že tento návrh vypadne z tohto zoznamu. My čakáme na tú spätnú väzbu. Na druhej strane nás nikto nebude nútiť do toho a môžme sa slobodne rozhodnúť,“ dodal Furman.