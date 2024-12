Eštokovo ministerstvo začalo testovať systém bezpečnostných kamier, výber strednej školy nebol náhodný - VIDEO, FOTO

Ministerstvo vnútra začalo na strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku testovať systém bezpečnostných kamier, ktorý bude neskôr zavedený na školách po celom Slovensku. Ako rezort informoval, inštalácie kamerových systémov sú súčasťou preventívnych opatrení na ochranu zraniteľných skupín, akými sú aj mäkké ciele, proti bezpečnostným incidentom.

„Spolu s ministerstvom školstva chceme urobiť všetko pre to, aby sa naše deti cítili na školách bezpečne a toto je jeden z krokov. Kamerové systémy prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti školských zariadení. Majú najmä odstrašujúci efekt, keďže vedomie o monitorovaní môže odradiť jednotlivcov od šírenia poplašných správ, vyhrážok alebo iných nelegálnych aktivít v okolí školy,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Výber školy nebol náhodný

Ministerstvo vnútra chce takto podľa svojho šéfa zároveň zvýšiť reakčný čas v prípade bezpečnostného incidentu, pretože kamerové záznamy poskytujú prehľad o priebehu udalosti, čo umožňuje rýchly zásah polície a záchranných zložiek. Kamery tiež umožňujú rýchlu identifikáciu páchateľov.

Výber Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku na testovanie kamier podľa ministerstva vnútra nebol náhodný. Príslušnosť školy k Policajnému zboru totiž znamená aj prirodzený výskyt strelných zbraní, čo umožňuje prispôsobiť kamerový systém na detekciu zbraní, čo by bolo v bežných školských zariadeniach veľmi ťažké simulovať.

Kamery budú smerovať len na vonkajší perimeter škôl

Výsledky pilotného testovania podľa rezortu potvrdia, respektíve rozšíria funkčnú špecifikáciu riešenia schválenú vládou do podoby finálneho technického riešenia pred jeho rozšírením do základných a stredných škôl, ktoré je plánované do konca roka 2026.

Finálne riešenie sa bude plne riadiť národnými a európskymi pravidlami a legislatívnymi normami vrátane ochrany osobných údajov a regulácie používania umelej inteligencie. Kamery budú teda smerovať len na vonkajší perimeter škôl. „Ani jedna kamera nebude umiestňovaná vo vnútri škôl, ani na chodbách, ani v triedach,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Všetky technické komponenty tohto systému boli ministerstvu vnútra poskytnuté formou bezodplatnej výpožičky. Obraz z kamier bude podľa rezortu v reálnom čase prenášaný do operačného centra Policajného zboru prostredníctvom zabezpečenej linky rezortu vnútra. Prístup k dátam bude mať len poverený personál, nedôjde k žiadnemu zneužitiu dát.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem