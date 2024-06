Druckerovo ministerstvo predstavilo plán optimalizácie, malé školy by mohli fungovať spoločne (video)

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR plánuje optimalizáciu siete stredných škôl, avšak bez toho, aby sa školy zatvárali. Na tlačovej besede o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Uviedol tiež, že chcú predstaviť opatrenia, ktoré by zriaďovateľom stredných škôl, ktorými sú najmä vyššie územné celky, umožnili spájať školy do celkov, ktoré budú mať spoločné manažmenty.

Tieto manažmenty by mali byť posilnené, a to aj prostredníctvom takzvaných supervízorov. Školy by sa mohli zjednocovať i z hľadiska vzdelávacích plánov, zároveň by mohli zdieľať odborných zamestnancov. Uľahčiť by sa im tak malo aj nadväzovanie partnerstiev.

Ucelenejšie väčšie celky

„Chceme, aby z toho počtu škôl, ktoré naďalej budú fyzicky v regiónoch, vznikli ucelenejšie väčšie celky, ktoré bude riadiť silnejší, kvalitnejší manažment,“ uviedol Drucker a podotkol, že sa tiež chcú celkovo zamerať na lepšiu podporu manažmentu škôl.

Slabinou súčasnej situácie v strednom školstve je podľa ministra prílišná zotrvačnosť. Školy podľa neho často trpia tým, že majú malé rozpočty, problém s rozvojom a problematické je i nadväzovanie partnerstiev so zamestnávateľmi, ktorí by aj chceli, no je pre nich náročné nadväzovať množstvo partnerstiev s malými strednými školami.

Priemerne študuje na stredných školách vrátane gymnázií po 300 študentov, no v systéme je podľa Druckerových slov 84 škôl, ktoré majú menej než 100 študentov. Tieto školy majú podľa neho majú problém nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi.

Školy zatvárať nechcú

Drucker uviedol, že chcú, aby do konca tohtoročného augusta zriaďovatelia škôl predložili jeho rezortu projekty takejto optimalizácie. Následne by do konca marca 2025 mali títo zriaďovatelia na MŠVVaM SR zaslať konkrétne žiadosti o zmenu siete.

Opätovne zdôraznil, že školy nechcú zatvárať, ale plánujú vytvoriť silnejšie celky. Od začiatku školského roka 2025/2026 by podľa šéfa rezortu školstva mohli vzniknúť kompetenčne silnejšie odborné školy. Dodal, že majú pripravené i viaceré legislatívne zmeny, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od januára budúceho roka.

„Určite budeme pokračovať aj v stanovovaní takzvaných kvalitatívnych kritérií. To sa bude týkať aj základých, aj stredných škôl, aby sme predstavili ucelený systém manažmentu kvality v školstve, ktorý nebude zameraný len na výchovno-vzdelávaciu oblasť,“ uviedol minister s tým, že zamerať sa chcú napríklad aj na bezpečnosť či oblasť duševného zdravia.