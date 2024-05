Druckerovo ministerstvo rozdelí medzi desať vysokých škôl milióny eur, určené sú na audity a zlepšenie medzinárodnej spolupráce

Internacionalizácia slovenských vysokých škôl bude podporená sumou šesť miliónov eur. Prostriedky pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako informovalo ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, čiastka sa rovnomerne rozdelí medzi desať vysokých škôl, a to po 600-tisíc eur pre každú.

Peniaze sú určené na audity v oblasti internacionalizácie akademického prostredia, ich cieľom je preskúmať kvalitu a úspešnosť realizácie iniciatív v oblasti mobility študentstva a zamestnanectva, medzinárodnej spolupráce aj ďalších aktivít vysokých škôl súvisiacich s internacionalizáciou.

Zapojilo sa 13 vysokých škôl

Do výzvy sa mohli zapojiť všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie, zapojilo sa 13 vysokých škôl. Podmienky splnili aj tri školy, ktoré podporu nedostali, sú na rezervnom zozname.

„Táto finančná podpora posilní schopnosť škôl zapojiť sa do medzinárodných akademických a výskumných aktivít. Zároveň chceme posilniť postavenie slovenského akademického prostredia na medzinárodnej scéne a prispieť k prilákaniu a udržaniu talentovaných študentov a výskumníkov na Slovensku,“ avizuje minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Audity úrovne internacionalizácie

Audity úrovne internacionalizácie by mali podrobne analyzovať kvalitu a efektivitu súčasných aktivít vysokých škôl pri internacionalizácii.

„Audit bude tiež hodnotiť, či školy majú vypracované primerané a efektívne stratégie a plány pre internacionalizáciu,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Následne by panelom expertov mali byť vypracované odporúčania na implementáciu systémových zmien, na základe ktorých by vysoké školy mali vypracovať akčné plány. Prostriedky z výzvy by mali smerovať aj na implementáciu odporúčaní z týchto auditov.

Dôležitý nástroj

„Internacionalizáciu považujem za dôležitý nástroj v oblasti rozvoja vysokých škôl. Aj vďaka takýmto iniciatívam môžeme posilniť a spropagovať naše vysoké školy v európskom, ale aj celosvetovom rozmere, čo môže priniesť nielen záujem o štúdium na našich vysokých školách, ale aj začiatok rôznych spoluprác s inštitúciami vo svete,“ vyjadril sa štátny tajomník MŠVVaM SR pre vysoké školstvo Róbert Zsembera.

Doplnil, že do auditov bude zapojených desať domácich i zahraničných expertov na oblasť internacionalizácie. Tí by mali vysoké škol sprevádzať celým procesom.

„Rezort školstva aktuálne pripravuje obsah zmlúv pre prijímateľov tak, aby bolo čerpanie projektov čo najefektívnejšie a najjednoduchšie s ohľadom na dodržané princípy Plánu obnovy a odolnosti SR. Následne pristúpi rezort k zazmluvneniu prijímateľov,“ uvádza rezort školstva.

Zámer do budúcna

Projekty by mali byť implementované do jesene budúceho roka. Ministerstvo tiež avizuje aj zámer do budúcna podporovať iniciatívy, ktoré napomôžu zlepšovaniu efektivity a kvality slovenských vysokých škôl.

Desiatimi podporenými vysokými školami sú Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove a Trnavská univerzita.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke ministerstva.