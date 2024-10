Začali s výstavbou najväčšej stavby sveta, megakocka má byť domovom pre 400-tisíc ľudí

Developerský boom Saudskej Arábie v posledných rokoch naberá na obrátkach. V krajine najnovšie oznámili začiatok výstavby megalomanského projektu s názvom Mukaab. Kontroverzný mrakodrap v tvare obrovskej kocky by podľa architektov v sebe hravo ukryl 20 budov Empire State Building.

Megastavba má byť po svojom dokončení centrálnym bodom novej štvrte New Murabba v Rijáde, hlavnom meste Saudskej Arábie. Budova v tvare kocky so stranami dlhými 400 metrov má dosahovať výšku mrakodrapu a šírku celej jednej štvrte. Po dokončení by sa mala stať najväčšou stavbou na svete.

Kontrakty v hodnote desiatok miliárd

Spoločnosť New Murabba Development v rámci výkopových prác odstránila viac ako 10 miliónov m3 zeminy. V budúcom roku plánuje zadať kontrakty v hodnote desiatok miliárd rialov na vybavenie stavby a jej okolia zábavnými podnikmi, školami, zdravotníckymi zariadeniami či štadiónom s kapacitou 45-tisíc miest.

Celý objekt by mal po svojom dokončení obsahovať 18 mestských častí, ktoré sa stanú domovom pre 400-tisíc ľudí. Prvú fázu výstavby plánujú dokončiť v roku 2030 a bude sa v nej nachádzať približne 8-tisíc obydlí pre 35-tisíc ľudí. Ukončenie prvej etapy by malo korešpondovať s termínom Expo 2030.