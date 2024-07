Parkovisko pri Štrkovci má nahradiť garážový dom so zelenou strechou

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren v rozhovore pre agentúru SITA priblížil plánované projekty mestskej časti. Jedným z nich má byť garážový dom pri štrkoveckom jazere so zelenou strechou, ktorý však prekračuje rozpočet samosprávy. Na jeho výstavbu tak budú hľadať súkromného investora.

Stavba má podľa Chrena vzniknúť oproti ihrisku Areál hier Radosť, na opačnej strane jazera. „Pôvodne sme nemali v pláne stavať garážový dom, avšak momentálne je na tomto mieste veľké betónové parkovisko, ktoré je takou suchou púšťou, tak toto by mohlo byť riešenie,“ priblížil.

Starosta Ružinova Martin Chren počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

Zelená strecha ako predĺženie pláže

„Vymysleli sme to tak, že by sme tam vedeli postaviť garáž a obrovskú zelenú strechu cez to parkovisko, ktorá bude akoby takým predĺžením pláže do jazera,“ vysvetlil starosta s tým, že budúca stavba by mala mať jedno nadzemné a jedno podzemné poschodie garáží.

Problémom však podľa neho je, že celý tento projekt má cenovku 5 miliónov eur. „Preto sme sa rozhodli, že budeme hľadať partnera formou PPP projektu,“ poznamenal s tým, že je to prvýkrát v histórii Slovenska, čo sa garážový dom bude obstarávať takouto formou.

Jeho predstava je taká, že súkromný investor postaví garážový dom a bude ho 30 alebo 50 rokov prevádzkovať. Následne ho odovzdá mestskej časti. „Prípravy nám trvali skoro trištvrte roka, tak dúfam, že sa do tej súťaže zapoja relevantné firmy a že sa to podarí,“ uzavrel Chren.