Pouliční umelci, ktorí zmenili mestá svojimi sprejmi

Pouličné umenie je neodmysliteľnou súčasťou mestského života, dáva hlas tým, ktorí chcú svoje myšlienky a pocity vyjadriť priamo na uliciach. A prichádza v rôznych podnetných podobách.

Výber týchto diel dokazuje, že graffiti nie sú len bezducho počmárané steny čerstvo zrekonštruovaných budov, ale ohromujúce diela, ktoré zdobia mestské centrá aj odľahlé oblasti.

Ant Carver je mimoriadne nadaný londýnsky umelec, ktorého tvorba siaha od ohromujúceho pouličného umenia až po prepracované interiérové diela. Vyznačuje sa farebnými obrazmi, prevažne so ženskými témami, sú zmesou graffiti a maľby a nesú v sebe niečo tajomné. Jeho pouličné umenie možno nájsť na rôznych miestach po celom Londýne. Jedným z jeho najznámejších diel je „Love me/Love me not.

Tvorba Anta Carvera creativebloq.com

Koh Hooi San, ktorá predtým pôsobila v medicíne, znovu objavila svoju vášeň pre umenie. V diele „Connections“ je na budove zobrazené dievča, blízka priateľka umelkyne, ako sa chytá lana. Sedí pokojne a pozerá sa na lano vo svojej ruke, vytvára pritom spojenie medzi jednotlivými objektami. Toto lano symbolizuje most medzi minulosťou a budúcnosťou.

Tvorba Koh Hooi San creativebloq.com

Martin Ron je argentínsky pouličný umelec, ktorého veľkorozmerné diela dominujú v Buenos Aires. Jeho tvorba prekvapuje okoloidúcich a prenáša ich do fantazijných svetov. Najvyššie a najdramatickejšie diela má na predmestí Banfield – dve nástenné maľby s výškou 50 a 65 metrov. Jedna z nich zobrazuje dievča, ktoré sa pozerá na balón v tvare srdca, čo pripomína Banksyho, a druhá dievča stojace na balóne, ktoré dokončuje farebnú tehlovú stenu. Ron sa špecializuje na veľké diela, ktoré menia šedivé mestské prostredie na farebné a časti zobrazuje každodenný život.

Tvorba Martina Rona lavereda.com.ar

Losangeleský umelec Cryptik sa vyznačuje kaligrafickým prístupom k pouličnému umeniu. Inšpiráciu čerpá zo starovekých posvätných textov a východnej filozofie. Jeho tvorba spája zložité geometrické vzory moslimského umenia s moderným streetartovým štýlom, čím vytvára jedinečnú harmóniu starobylého a súčasného. Jeho diela zdobia Los Angeles a San Francisco.

Dielo umelca Cryptika creativebloq.com

Glasgowský pouličný umelec Smug sa špecializuje na fotorealistické graffiti a škótske mesto sa stalo jeho nekonečným plátnom vďaka iniciatíve financovanej mestskou radou. Po tom, čo pred viac ako desiatimi rokmi vzal do ruky sprej, vyvinul jedinečný štýl – maľuje úplne voľnou rukou. Jeho do detailov prepracované diela možno vidieť na stenách po celom Spojenom kráľovstve, ale aj v Austrálii.

Smug thisiscolossal.com

Pouličný umelec Gaia sa narodil v New Yorku a dnes žije v Baltimore. Vďaka svojim neuveriteľným schopnostiam a zvláštnym kompozíciám získal celosvetové uznanie. S nadšením pomáha aj ostatným objavovať pouličné umenie, organizuje festivaly a skupinové stretnutia, aby zaplnil miesta, ako je jeho mesto Baltimore, novými a vzrušujúcimi nástennými maľbami.

Gaia

Nemecký rodák Jan Vormann strávil tri roky cestovaním po svete a „opravoval“ rozpadajúce sa a zanedbané budovy prostredníctvom detských farebných skladačiek. Vyplnil diery v budovách Berlína, ktoré boli poškodené delami počas druhej svetovej vojny. Dokonca aj Veľký čínsky múr už bol jeho spôsobom kreatívne „opravený“.