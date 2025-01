Kybernetický útok na kataster sa môže dotknúť aj nového stavebného portálu Úradu pre územné plánovanie

Kybernetický útok na kataster nehnuteľností pravdepodobne spomalí aj prípravu nového stavebného portálu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Na jeho príprave má totiž stavebný úrad úzko spolupracovať a vzájomne zdieľať dáta s úradom geodézie, kartografie a katastra.

Nový portál by mal byť spustený od 1. apríla tohto roka, kedy by mal nadobudnúť účinnosť aj nový stavebný zákon. Agentúru SITA o tom informoval Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Portál má podľa stavebného úradu do budúcna zjednodušiť, zrýchliť a hlavne zefektívniť procesy stavebných konaní. Vďaka tomu by malo byť schvaľovanie či vydávanie stavebných povolení rýchlejšie.

Úrad systematicky sleduje vývoj kybernetických hrozieb

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR systematicky sleduje vývoj kybernetických hrozieb v domácom i medzinárodnom prostredí. V oblasti ochrany údajov a bezpečnosti jeho informačných systémov spolupracuje s kompetentnými inštitúciami.

„Kontinuálne posilňujeme bezpečnostné mechanizmy a prijímame dodatočné opatrenia na zvýšenie odolnosti voči kybernetickým útokom. Aktuálna situácia spojená s portálom katastra zdôraznila nevyhnutnú potrebu zabezpečenia informačných systémov a sietí štátnych orgánov, ktoré spracúvajú údaje občanov, štátnych inštitúcií a samospráv,“ vyhlásil predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milan Valašík.

Zastavené územné a stavebné konania

Kybernetický útok na kataster sa dotýka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Predstavitelia miest a obcí po celej krajine avizujú zastavené územné a stavebné konania. Ich oddelenia výstavby a stavebné úrady nevedia identifikovať a overiť vlastníkov parciel. Predstavitelia samospráv aj úrad veria, že portál katastra bude plne obnovený v priebehu týždňov tak, ako o tom informoval parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť.

Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol 5. januára zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia. Katastrálne úrady začali postupne fungovať od pondelka 13. januára, ale len za okresy vo svojej pôsobnosti. Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.