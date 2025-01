Hackerský útok na kataster by podľa stavebníkov mal byť jasnou výstrahou pre štát

Hackerský útok na kataster nehnuteľností a výpadok systému je výstrahou, že digitalizácia štátnej správy a zabezpečenie kľúčových štátnych databáz by malo byť pre štát prioritou.

Tvrdí to Zväz Stavebných podnikateľov Slovenska a pripomína, že slovenský stavebný sektor, realitný a finančný trh čelia problémom spôsobeným výpadkom katastra nehnuteľností, ktorý je od 5. januára nedostupný pre kybernetický útok.

Prísľub vlády oceňujú

Zamestnávatelia združení v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) oceňujú prísľub vlády, že kataster by mal byť v dohľadnom období opätovne funkčný. Upozorňujú však, že pokiaľ by výpadok trval pridlho, mal by negatívne dopady na dostupnosť bývania, rozvoj infraštruktúry a čerpanie eurofondov. Stavebníci preto veria v čo najskoršie sprevádzkovanie katastra.

Stavebný sektor tiež upozorňuje, že aktuálna situácia v praxi ovplyvňuje nielen prípravu stavieb, ale aj zápisy zmien do katastra, zriaďovanie hypoték, bez dokladov z katastra nie je možné vydať kolaudačné rozhodnutia a urobiť ďalšie bežné operácie. Podľa prezidenta ZSPS Pavla Kováčika je kataster kľúčový pre projektovú prípravu stavieb – od riešenia majetkových pomerov až po napojenie na inžinierske siete.

“Každú stavbu je potrebné lokalizovať, teda riešiť vlastnícke vzťahy nielen na stavebných pozemkoch, ale aj na pozemkoch výstavbou dotknutých. Riešia sa prípojky sietí aj dopravné napojenie – všade potrebujeme zistiť, kto je vlastník a aké sú tam majetkové pomery. V mnohých prípadoch sa stavba dotýka pozemkov susedov a ďalších vlastníkov, napríklad pri inžinierskych sieťach alebo dočasných záberoch pôdy pri výstavbe. Pri vytyčovaní objektov pred výstavbou sú potrebné presné geodetické informácie z katastra, s presnosťou na centimetre,” cituje tlačová správa zväzu stavebných podnikateľov Kováčika.

Memento pre vládnych predstaviteľov

Kováčik však zároveň zdôrazňuje, že pokiaľ už stavba má stavebné povolenie, je jasné, na ktorom pozemku bude. Samotnú výstavbu preto výpadok katastra podľa neho zatiaľ ovplyvňuje menej. V prípade, že by však takýto stav pretrvával týždne či mesiace, stabilita stavebného sektora a realizácia jednotlivých projektov môže byť v ohrození.

Prezident ZSPS pozitívne hodnotí deklaráciu vlády, že na riešení výpadku intenzívne pracuje a že kataster by mohol byť opätovne uvedený do prevádzky už v najbližších dňoch. Zároveň zdôrazňuje, že ochromenie a znefunkčnenie katastra by malo byť pre vládnych predstaviteľov mementom, aby sa takáto situácia už nikdy neopakovala.

„Komplexná digitalizácia štátnej správy sa nemôže realizovať bez potrebného zabezpečenia jednotlivých databáz, registrov a systémov štátu. Je neprijateľné, aby boli kľúčové databázy štátu ochromené v dôsledku kybernetických útokov celé dni či týždne,“ uzatvára Kováčik.