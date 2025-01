Hackerský útok ochromil najmä geodetov. Nemohli sme merať ani poskytovať svoje služby, hovoria

Po hackerskom útoku nevypadol iba kataster nehnuteľností, ale aj služby pre geodetov, bez ktorých nemohli merať, poskytovať svoje služby. Ako na utorkovej spoločnej tlačovej besede organizácii združujúcich geodetov a kartografov upozornil predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR Vladimír Uhlík, “geodeti boli najviac postihnutí, aj keď sa o tom málo hovorí” a tieto služby sú stále nefunkčné.

Podľa Uhlíka si treba uvedomiť, že kataster nie je len kataster, ale už z názvu vyplýva, že je to Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky. “Jednoduchá postupnosť je, že geodézia meria, kartografia zobrazuje a kataster vidí,” konštatoval. Každá krízová situácia je však podľa šéfa Komory pozemkových úprav SR príležitosťou na systémové zmeny.

Problémom katastra je jeho organizačné nastavenie

Tie by mali priniesť riešenia pre lepšie nastavenie rezortu geodézie, kartografie a katastra. Ich cieľom by malo byť zlepšenie právnej istoty a postavenia vlastníka na Slovensku a tiež zlepšenie poskytovania a vykonávania geodetických a kartografických služieb. Vladimír Uhlík označil za problém katastra jeho organizačné nastavenie.

“Celá infraštruktúra – počítače, servery, siete a zamestnanci patria pod ministerstvo vnútra, ale celá infoštruktúra, to sú dáta, informácie – to patrí pod úrad geodézie kartografie a katastra.”

Dodal, že dlhodobo upozorňujú, “že tento model nastavenia štátnej správy nie je šťastný, nie je efektívny” a na to, aby bol kaster plne funkčný, mal by sa opätovne začleniť do špecializovanej štátnej správy, kde je ústredným orgánom úrad geodézie kartografie a katastra.

Problémom je aj staré technické nastavenie

Problémom zabezpečenia právnej istoty vlastníkov nehnuteľností je zastaranosť katastra. Podľa podpredsedu predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Jozefa Kožára, geodeti, kartografi a tzv. katastrálnici pracujú s údajmi, pričom majú zabezpečiť právnu istotu vlastníkov. Problémom však je staré technické nastavenie katastra.

“Kataster tým, že pracuje s dátami, ktoré sú 50 až 100 rokov staré má nižšiu možnosť garantovať právne istoty, ako keby sme vykonali nové merania,” upozornil Kožár s tým, že štát tomu venuje minimálnu pozornosť. Napríklad, v susednej Českej republike systematicky roky robia nové merania, je tam aj odborná kontinuita. V Čechách tak už neriešia problémy neznámych vlastníkov, už ich podľa Kožára nemajú.