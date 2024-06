Európske smernice nenariaďujú povinné zatepľovanie budov, upozorňujú experti

Európske smernice nenariaďujú povinné zatepľovanie budov, tento mýtus spomínaný v nedávnej politickej kampani vyvrátili experti, ktorí sa v pondelok zúčastnili na podujatí organizovanom platformou Budovy pre budúcnosť. Záväzok zvýšenia tempa obnovy vyplývajúci zo smernice treba podľa nich vnímať nie ako prekážku ale ako ekonomickú príležitosť.

Smernica o energetickej hospodárnosti budov je schválená a členské štáty Európskej únie (EÚ) majú dva roky na jej riadne preklopenie do národnej legislatívy. Ambíciou je, aby sektor budov prispel k novému cieľu zníženia emisií do roku 2030 a dosiahnutiu dekarbonizácie fondu budov do roku 2050.

Ľudia nemusia mať obavy

„Je pravda, že jeden z kľúčových prvkov tejto revízie smernice je, že EÚ sa chce zamerať na obnovu energeticky najhorších budov. Neznamená to však, že majitelia budú teraz povinní zatepľovať. Ľudia nemusia mať obavy. Smernica je povinnosť štátu, nie vlastníkov,“ uviedla riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Ako dodala, dôsledným naplnením smernice môžu majitelia budov iba získať.

„Obnova budov im prinesie kvalitnejšie a modernejšie bývanie, zvýšenie hodnoty budovy, ale aj nižšie náklady na energie a v neposlednom rade lepšiu kvalitu ovzdušia,“ zdôraznila.

Plnenie cieľov smernice

Na plnenie cieľov smernice sú pritom naviazané aj financie z európskych zdrojov. Z plánu obnovy je alokovaných 2,7 miliardy eur a z eurofondov 0,7 miliardy eur na sektor budov.

To, ako Slovensko transponuje smernice do našej legislatívy je v rukách Ministerstva dopravy SR. Rezort bude mať v kompetencii aj to, ako bude vyzerať renovačná stratégia a v rámci nej trajektória energetických úspor Slovenska. Smernica nám však ukladá, že do roku 2030 by sme mali dosiahnuť na obytných budovách 16 % úspory oproti roku 2020.