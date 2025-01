Dvere k výstavbe baterkárne v Šuranoch sú otvorené, mestskí poslanci schválili zmenu územného plánu - VIDEO

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch schválilo na svojom stredajšom zasadnutí zmeny územného plánu, ktoré umožnia využiť mestské parcely ako priemyselný park. Je to základný predpoklad na to, aby tu čínsky investor mohol vybudovať závod na výrobu bateriek do elektromobilov. Investíciu ohlásil pred časom premiér Robert Fico (Smer-SD).

Neznamená to však automaticky, že baterkáreň tu bude stáť, upokojoval rozvášnených obyvateľov na zastupiteľstve konateľ dcérskej spoločnosti ministerstva hospodárstva MH Invest Adrián Jenčo. Ako zdôraznil, zmena územného plánu rozhodne, či tu vznikne alebo nevznikne priemyselný park, a nie priamo baterkáreň.

Garancia zákonnosti celého procesu

„Spoločnosť, ktorá má záujem postaviť baterkáreň, podá v prvom kvartáli roka žiadosť o veľkú EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tento proces je veľmi zdĺhavý a náročný. Investor musí dodať všetky podklady a vypúšťané emisie musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie,“ povedal Jenčo.

Ako ďalej dodal, ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ako aj rezort životného prostredia, garantujú zákonnosť celého procesu. „Pokiaľ tam budú nejaké parametre, ktoré nespĺňajú naše normy, tak baterkáreň v tom priemyselnom parku nebude,“ prízvukoval.

Hlasný nesúhlas miestnych aktivistov

Z dvanástich prítomných poslancov hlasovalo za zmeny a doplnky územného plánu ôsmi, traja boli proti a jeden sa zdržal. Súčasťou zmien sú aj podmienené investície, a to obchvat mesta Šurany s odhadovými nákladmi 80 až 100 miliónov eur, ako aj ďalšie investície – cyklotrasy, rekultivácia skládky odpadu a kanalizácia Nitriansky hrádok v celkovej sume 16,3 milióna eur.

Miestni aktivisti na zastupiteľstve vyjadrovali hlasný nesúhlas so zámerom výstavby baterkárne, primátor Šurian Marcel Filaga viackrát z tohto dôvodu prerušil zastupiteľstvo. Poslankyňa Alžbeta Danielová podala procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania, ten však neprešiel.

Rovnako neprešiel ani jej ďalší procedurálny návrh vyhlásiť miestne referendum, či obyvatelia chcú baterkáreň alebo nie. Nakoniec zastupiteľstvo zmeny a doplnky územného plánu schválilo. Občianske združenie „Chráňme si naše„, ktoré bojuje proti výstavbe priemyselného parku v Šuranoch, rozhodnutie poslancov kritizovalo.